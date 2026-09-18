«Ένοπλο» καβούρι με λεπίδα στη Φλόριντα τρομάζει σκύλο και ιδιοκτήτη – Δείτε το βίντεο που σαρώνει σε θεάσεις.

Ένα απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα των ΗΠΑ έχει γίνει viral στα social media, καθώς ένα καβούρι εμφανίζεται να κρατά μια λεπίδα στη δαγκάνα του και να «τα βάζει» με έναν σκύλο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη New York Post, σημειώθηκε σε αυλή σπιτιού και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Στα πλάνα, ο σκύλος πλησιάζει το καβούρι και αρχίζει να το μυρίζει, χωρίς αρχικά να φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ξαφνικά, όμως, το καρκινοειδές κινείται προς το μέρος του και επιχειρεί να το χτυπήσει με τη δαγκάνα του, στην οποία φαίνεται να κρατά μια μικρή λεπίδα.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου σπεύδει να παρέμβει για να προστατεύσει το κατοικίδιό του. Το καβούρι, ωστόσο, συνεχίζει να αντιδρά και δεν απομακρύνεται εύκολα. Έπειτα από αρκετές προσπάθειες, ο άνδρας καταφέρνει να το πιάσει και να το απομακρύνει από το σημείο.

«Πού βρήκες ένα καβούρι με μαχαίρι;», ακούγεται να λέει έκπληκτος, ενώ στη συνέχεια προειδοποιεί τον σκύλο του να μην πλησιάσει ξανά.

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Το βίντεο έγινε viral στο Instagram, ξεπερνώντας τις 20 εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας χιλιάδες σχόλια.

Αρκετοί χρήστες αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για κάτι που «θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Φλόριντα». Άλλοι, ωστόσο, αναρωτήθηκαν αν το βίντεο είναι αυθεντικό ή αν έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Το καβούρι εκτιμάται ότι ανήκει σε είδος χερσαίου καβουριού που συναντάται στη Φλόριντα, κυρίως σε περιοχές κοντά στις ακτές. Όσο για τη λεπίδα, φαίνεται να πρόκειται για τμήμα μικρού σουγιά. Το πώς κατέληξε στη δαγκάνα του καβουριού παραμένει άγνωστο, προσθέτοντας ακόμη ένα παράξενο στοιχείο στο ήδη ασυνήθιστο περιστατικό.

{https://www.youtube.com/shorts/Z13Q2INv0vs}