Πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούν και δεύτερο πρόσωπο. «Δεν είναι συγγενής μας» λέει η οικογένεια Τσιτσιπά.

Στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά φαίνεται πως προχώρησε η αστυνομία, μετά από επίθεση των σκύλων της οικογένειας σε τρία άτομα. Την ίδια στιγμή οι αρχές αναζητούν και δεύτερο συγγενικό πρόσωπο του τενίστα καθώς ο ένας από τους σκύλους είναι στο όνομά της.

Το ένα σκυλί, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, είχε βγει βόλτα με την 61χρονη και επιτέθηκε σε μια γυναίκα, αλλά και σε έναν άνδρα. Ο σκύλος επιτέθηκε στη συνέχεια σε μια γάτα, αλλά και σε μια ακόμη γυναίκα που έτρεξε να βοηθήσει.

Το περιστατικό κατήγγειλε ένα από τα θύματα στο ΑΤ της περιοχής. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαψεύδει η οικογένεια Τσιτσιπά

Μέσω ανακοίνωσης, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας Τσιτσιπά διαψεύδει την είδηση που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες στα ΜΜΕ σχετικά με επίθεση των σκύλων της οικογένειας.

Η ανακοίνωση, την οποία δημοσιεύει το tennisnews.gr αναφέρει: «Οσον αφορά το περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί στη Βάρη, κάτοχος των σκυλιών είναι η κυρία Ι. Κ. και δεν είναι συγγενής της οικογένειας Τσιτσιπά. Συνελήφθη και κρατείται στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα».