Μία τεχνητή λίμνη που μοιάζει να έχει εναρμονιστεί με το φυσικό περιβάλλον, χαρίζοντας μία διαφορετική εικόνα στο συνολικό τοπίο.

Μερικά μέρη στην Ελλάδα, υπάρχουν απλά για να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο τοπίο. Η εικόνα τους αρκεί για να εξηγήσει του λόγους για τους οποίους διαφέρουν από άλλα, και το φυσικό περιβάλλον έχει εναρμονιστεί μαζί τους δημιουργώντας έναν τόπο γεμάτο από ζωή. Ανάμεσα στα βουνά, τα ποτάμια, τις ακρογιαλιές και τις παραλίες, υπάρχουν και οι λίμνες, που διαθέτουν τον δικό τους χαρακτήρα.

Οι λίμνες όλης της Ελλάδας αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό ζώων και φυτών, προσφέροντας παράλληλα διαφορετικές δυνατότητες για ταξίδια στη φύση όλο τον χρόνο.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και λίμνη Κερκίνη, στις Σέρρες. Ένας τόπος με ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα, ένας προορισμός της βόρειας Ελλάδας για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη φύση με την απόλυτη ηρεμία.

Λίμνη Κερκίνη – Ένας τόπος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Η λίμνη Κερκίνη βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα και ανήκει στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Περιβάλλεται από βουνά και ένας από τους πιο γνωστούς ποταμούς που καταλήγουν σε αυτή είναι ο Στρυμόνας.

Η Κερκίνη δημιουργήθηκε έπειτα από την ανθρώπινη παρέμβαση το 1932, όταν έγινε το φράγμα στην περιοχή του Λιθότοπου. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκε ως μέρος περισυλλογής του νερού και χρησιμοποιήθηκε για άρδευση της πεδιάδας.

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Η έκτασή της καταγράφεται περίπου στα 54.250 τετραγωνικά στρέμματα, με το μέγεθός της να αγγίζει έως και τα 72.110. Από τη Θεσσαλονίκη απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα, και από τις Σέρρες μόλις 35, και είναι ένα από τα μέρη της Ελλάδας που αξίζει να επισκεφθείτε.

Στο σήμερα, η Κερκίνη αποτελεί προστατευμένη περιοχή, υπό την αιγίδα του «Natura 2000», και ένας από τους σημαντικότερους υγρότοπους της χώρας, με μεγάλη αξία για την πανίδα και την βιοποικιλότητα της ευρύτερης περιοχής.

Unsplash/ Spyros Skareas

Λίμνη Κερκίνη – Ένας σημαντικός υγρότοπος

Η λίμνη έχει ξεχωριστή σημασία για την οικολογία του τόπου και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φυσιολάτρες και όσους παρατηρούν τα πτηνά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κερκίνη φιλοξενεί πολλά είδη θηλαστικών όπως το τσακάλι, τον λύκο, τη νυφίτσα, το λαγό, ζαρκάδια και αγριογούρουνα, ενώ στη γύρω περιοχή παρατηρούνται τουλάχιστον δέκα ήδη αμφίβιων και περίπου 20 είδη ερπετών.

Παράλληλα, έχουν καταγραφεί έως τώρα, τουλάχιστον 300 είδη πτηνών, με τους αργυροπελεκάνους και τη λαγγόνα να θεωρούνται μοναδικά στο είδος τους. Ακόμα, η Κερκίνη φιλοξενεί ερωδιούς και κορμοράνους, ζώα που συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στο μοναδικό οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής.

Σε αρκετά σημεία της λίμνης, τα πουλιά είναι ορατά ακόμη και από την όχθη, ενώ η εικόνα γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα όταν η περιήγηση γίνεται με βάρκα, χαρίζοντας μοναδικές εικόνες στους επισκέπτες.

Ένα ακόμη από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, είναι οι κορμοί των δέντρων που εξέχουν από την επιφάνεια του νερού. Η εικόνα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του τοπίου, ενώ τα δέντρα συνδέονται με τη διαμόρφωση του υγροτοπικού οικοσυστήματος.

Εκτός από τα δέντρα, σημαντικό ρόλο στην εικόνα και στη φύση της Κερκίνης έχει και η υδρόβια βλάστηση. Τα νούφαρα, όπου εμφανίζονται στην επιφάνεια, χαρίζουν τα δικά τους χρώματα και είναι ιδιαίτερα σημαντικά ακόμη και για τα πτηνά της περιοχής.

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Τα φλαμίνγκο στη λίμνη Κερκίνη

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία μοναδική εικόνα, με τα ροζ φλαμίνγκο να έχουν γίνει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φωτογραφικά θεάματα της Κερκίνης.

Τα φλαμίνγκο χρησιμοποιούν τους υγροβιότπους της Ελλάδα κατά τις μετακινήσεις τους και η παρουσία τους στη λίμνη μπορεί να προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα, ιδιαίτερα όταν συγκεντρώνονται σε μεγάλες ομάδες.

Η λίμνη Κερκίνη, θεωρείται ένας από τους πιο ιδιαίτερους προορισμούς της Ελλάδας, καθώς εκεί το δημιούργημα του ανθρώπου εναρμονίζεται πλήρως με τη φύση και τη δραστηριότητα τον ζώων και των φυτών.

Δεν υπάρχει μία μόνο περίοδος κατά την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε την Κερκίνη.

Κάθε εποχή της χαρίζει ένα μοναδικό χρώμα.