Ισορροπία μεταξύ αποφυγής της έντασης και της απάντησης σε σημαντικές προκλήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν δήλωσε ευθαρσώς ότι η στρατικοποίηση ελληνικών νησιών συνιστά «απειλή» για την Άγκυρα. Αυτή η δήλωση έγινε το μεσημέρι της Τέταρτης.

Τι ώρα αντέδρασε η Αθήνα; Στις επτάμιση το απόγευμα. Με τα μισά δελτία ειδήσεων να έχουν, ήδη, ολοκληρωθεί.

Αν μη τι άλλο, αυτό που είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση καταλαβαίνει ότι όσο κι αν θέλει να αποφεύγει την ένταση με τη γείτονα, στο τέλος δεν μπορεί να αφήνει αναπάντητες τόσο σημαντικές προκλήσεις .

Ε.Σ.