Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνακη. Μαραθωνιος απολογιων μέχρι τις 6:30 το πρωί.

17 ολόκληρες ώρες διήρκεσε η ανακριτικη διαδικασία για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. 8 ώρες έμεινε στο γραφείο του 32ου τακτικου ανακριτή η Ιωάννα Γακα η οποία δέχθηκε βροχη ερωτήσεων για όσα έγιναν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου απο τη στιγμη που ο δημοφιλης καλλιτεχνης επισκεφτηκε το ιατρείο του Κολωνακιου. Ο συζυγος της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος απολογηθηκε επί τεσσερις ωρες με την κακουργηματικη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δολο, τελεσθείσα δια παραληψεως.

Στις πολύωρες απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί προσπάθησαν να δικαιολογησουν τις ενέργειες τους , αρνούμενοι πως οι ίδιοι παρέλειψαν ιατρική πράξη η έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο τον Γιώργο Μαζωνακη. Αρνηθηκαν κατηγορηματικα οχι μονο το δολο που τους αποδιδεται αλλα και τις κρίσιμες παραλειψεις που τους καταλογιζει το βαρυτατο κατηγορητήριο.

Οι δύο κατηγορούμενοι έριξαν μάλιστα τις ευθύνη για την τραγική κατάληξη του καλλιτέχνη, στο ΕΚΑΒ. Ισχυρίστηκαν πως το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου χωρίς φορείο και οι διασώστες παρέλαβαν και μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στο όχημα για τη διακομιδη του στο νοσοκομειο.

Συμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, αυτο ειχε ως αποτέλεσμα να διακοπει η ΚΑΡΠΑ στο Γιωργο Μαζωνακη, κατά την διαρκεια της μμεταφοράς του τραγουδιστή από τον πρώτο όροφο οπου στεγάζεται το ιατρειο στο ασθενοφόρο,. Οπω υποστηρίζουν, η διακοπη αυτη στην ΚΑΡΠΑ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το πρωτόκολλο με συνέπεια ο καλλιτέχνης που ειχε ηδη υποστει ανακοπή να χασει κάθε δυνατότητα ανάταξης.

Οι δύο κατηγορουμενοι αδειασαν και τον ΙΣΑ

Οι δύο κατηγορουμενοι όμως αδειασαν και τον ΙΣΑ, λέγοντας πως τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διέθεταν είναι απολύτως νόμιμα . Επικαλούμενοι αλλωστε τα τιμολόγια αγορά τους τονισαν πως τα είχαν δηλωσει στον ΙΣΑ το 2025 και το 2026, προσκομμιζοντας σχετικές φωτογραφίες.

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Στην απολογία τους παντως οι δύο κατηγορούμενοι επεμειναν να τοποθετουν χρονικά την ανακοπη του Γιώργου Μαζωνακη στις 16:15, ενω η κληση για ασθενοφορο έγινε στις 16:21.

Η Ιωάννα Γακα ερωτωμενη από τον ανακριτή για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που τράβηξε στο ιατρείο, ισχυρίστηκε πως ήταν συνήθης τακτική της να φωτογραφίζει τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, οπως ειπε, δεν έστειλε τη φωτογραφία στον σύζυγό της αλλά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο κατονομασε.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστήριξε πως υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας σε όσα έγιναν και ήταν ο ασθενής του ο οποίος κατέθεσε ήδη στην ανάκριση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι πάντως αρνήθηκαν πως αγνόησαν τα alert του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης λέγοντας πως οι συναγερμοί αυτοί

αφορούν απλές ρήξεις αγγείων όταν βγαίνει ο φλεβοκαθετήρας.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έπεισαν πάντως τον ανακριτή ο οποίος με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα έκρινε προφυλακιστεους τους δύο γιατρους δειχνοντας τους το δρόμο για τη φυλακή.