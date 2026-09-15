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Η νέα ανάρτηση της ηθοποιού για τον φίλο και κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη.

Με μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η οποία θέλησε για μία ακόμη φορά, να τιμήσει τον επί χρόνια φίλο και κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη.

Η πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του καλλιτέχνη έχει προκαλέσει θλίψη στο πανελλήνιο, με χιλιάδες θαυμαστές του να αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο και μηνύματα αφιερωμένα στη μνήμη του.

Παράλληλα, καλλιτέχνες, και πρόσωπα που συνεργάστηκαν μαζί του τον αποχαιρετούν με φωτογραφίες και αναμνήσεις που έζησαν στο πλευρό του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, με τα αίτια του θανάτου του να ερευνώνται. Χθες, Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία, με χιλιάδες κόσμο να τραγουδά τα τραγούδια του έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, στη Νίκαια.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, εμφανώς επηρεασμένη από την απώλεια του κουμπάρου της, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση, ζητώντας από τον κόσμο να σεβαστεί την κατάσταση και τις συνθήκες.

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Η ηθοποιός, αρκέστηκε σε μερικές λέξεις, γράφοντας: «Και τώρα σιωπή… Λίγος σεβασμός».

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Η παλαιότερη ανάρτηση της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό βίντεο και στιγμιότυπα από την κοινή τους πορεία στη ζωή.

Στο συνοδευτικό κείμενο, έγραψε: «Ψυχή μου.. καρδιά μου … πλάσμα μου μοναδικό και καλοκάγαθο…

Σ' αποχαιρετώ με αυτό το τραγούδι που ξέρω πόσο πολύ το αγαπούσες…

Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν τη συντριβή που νιώθω..

Η πάντα καλόκαρδη καρδούλα σου δεν άντεξε άλλο πόνο..

Καλό σου ταξίδι φωτεινό μου αστέρι…».