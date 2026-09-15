Η αιχμηρή απάντηση του Σωτήρη Τσαφούλια στο σχόλιο της Αφροδίτης Μάνου μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένα ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου αναφορικά με την τοποθέτησή της ως προς το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη. Ανάμεσα σε όσους θέλησαν να τοποθετηθούν δημόσια ήταν και ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Η Αφροδίτη Μάνου, λίγες ώρες μετά από την κηδεία του εκλιπόντος ερμηνευτή εξέφρασε με έντονο ύφος τη διαφορετική της άποψη σε σχέση με τα όσα εξελίχθηκαν στη Νίκαια.

Η ίδια, αναφέρθηκε στο λαϊκό προσκύνημα κάνοντας λόγο για «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών».

Η απάντηση του Σωτήρη Τσαφούλια

Λίγες ώρες αργότερα, ο Σωτήρης Τσαφούλιας, προχώρησε σε μία αιχμηρή απάντηση, μέσω της οποίας εξέφρασε δημόσια την άποψή του σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής» και ότι η «τέχνη δεν ανήκει σε μία ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει».

«Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζεις τον άνθρωπο ούτε τη δουλειά του. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ ΔΕΝ τα γνωρίζετε, σπεύσατε να κρίνετε τη συγκίνηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, που τα γνωρίζουν. Η αγάπη του κόσμου δεν μπαίνει σε εξετάσεις αισθητικής. Δεν χρειάζεται την έγκριση κανενός για να είναι αληθινή».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το να χαρακτηρίζει το πένθος ενός λαού ως ‘το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών’ δεν λέει τίποτα για τον άνθρωπο που έφυγε. Λέει όμως πολλά για την αδυναμία σας να δεχτείτε ότι η τέχνη δεν ανήκει σε μια ελίτ, αλλά στον κόσμο που τη ζει».

«Ο κόσμος δεν έκανε προσκύνημα σε ένα μουσικό είδος. Αποχαιρέτησε έναν άνθρωπο που τον συντρόφευσε στις χαρές, στους χωρισμούς, στις παρέες και στις μοναξιές του και που ποτέ δεν προσπάθησε να διχάσει ή να καταφέρει κανέναν. Και αυτό δεν μειώνει κανέναν άλλο καλλιτέχνη. Το να προσπαθείς όμως να μειώσεις το πένθος των άλλων, μόνο και μόνο επειδή δεν συμβαδίζει με τα δικά σου γούστα, δεν είναι πολιτισμός. Είναι αλαζονεία και για μια καλλιτέχνη σαν εσάς που δηλώνει τραγουδοποιός φιλοσοφούσα μετ' ευτελείας εν Αθήναις, το σχόλιο είναι αν όχι άστοχο, τουλάχιστον λυπηρό».

{https://www.facebook.com/photo?fbid=3301251680059809&set=a.1069081369943529&locale=el_GR}