Πάνω από 100 χρήστες χυδαιολογούν ή στηρίζουν τον «Ηλία» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, ο καθηγητής Ξενοφών Κοντιάδης.

Ο συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης, Ξενοφών Κοντιάδης μίλησε στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, για την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και όπως ο ίδιος σημείωσε σε ανάρτησή του τα σχόλια στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Youtube, είναι που προκαλούν εντύπωση ίσως και τρόμο.

Πάνω από 100 χρήστες χυδαιολογούν ή στηρίζουν τον «Ηλία» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αντικατοπτρίζοντας μία ιδιαίτερα ζοφερή πραγματικότητα,

Στην ανάρτησή του γράφει «Ανεβάζω στο πρώτο σχόλιο το λινκ από χθεσινοβραδινή τηλεοπτική συζήτηση στην οποία συμμετείχα με θέμα τον αποκλεισμό Κασιδιάρη και την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ιδίως επειδή έχει ενδιαφέρον να δει κανείς κάτω από το βίντεο του καναλιού τα περισσότερα από εκατό σχόλια που, σχεδόν ανεξαιρέτως, χυδαιολογούν ή στηρίζουν τον "Ηλία".

»Εδώ βρισκόμαστε, έτσι παίζεται το παιχνίδι, ας γνωρίζουμε τι έχουμε απέναντί μας. Μην ξεχνάμε μόνο ότι ο Παύλος δεν φοβήθηκε, στάθηκε όρθιος ακόμη και με δύο μαχαιριές στο στήθος, κι ότι η Μάγδα Φύσσα υπέμεινε επί πέντε χρόνια τους προπηλακισμούς, τις απειλές, τα φτυσίματα και τις ύβρεις των χρυσαυγιτών μπροστά στην αίθουσα του Εφετείου μέχρι να καταδικαστούν οι δολοφόνοι του γιου της και οι διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση, μέχρι τη μέρα που βγήκε στο περιστύλιο φωνάζοντας "Τα κατάφερες, γιε μου"».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε προηγούμενη ανάρτησή του ο καθηγητής είχε γράψει σε άλλη του ανάρτηση πως «Η αποφυλάκιση ενός προσώπου που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για τη (συν)διεύθυνση μίας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης δεν αξίζει τόση σημασία, τρεις μέρες μάλιστα πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα από την οργάνωση αυτή. Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά είναι τα αίτια για την άνοδο της Ακροδεξιάς στην Ευρώπη και για τη διατήρηση της επιρροής της στη χώρα μας. Το πρόβλημα δεν λύνεται με νομικές ρυθμίσεις, αλλά απαιτούνται μείζονες αλλαγές στη λειτουργία της πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

{https://www.youtube.com/watch?v=tKqU2bSxtNE}