Η συνάντηση στο Βερολίνο εντάσσεται στις επαφές του Κυριάκου Πιερρακάκη κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Γερμανία ως Προέδρου του Eurogroup.

Συνάντηση με τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, είχε σήμερα στο Βερολίνο ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψής του στη Γερμανία με την ιδιότητα του επικεφαλής του Eurogroup.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι βασικές προτεραιότητες του Eurogroup, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ενισχύσει τη θέση της σε ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανταγωνιστικότητα, στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της οικονομικής ισχύος της Ευρώπης. Οι δύο πλευρές συζήτησαν ειδικότερα την προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και την ανάγκη να επιταχυνθεί η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Βασικός στόχος είναι μεγαλύτερο μέρος των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών να διοχετεύεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, επενδύσεις και καινοτόμες δραστηριότητες. Η κινητοποίηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων θεωρείται κρίσιμη για την ενίσχυση της επενδυτικής δυναμικής και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ευρώπης έναντι των άλλων μεγάλων οικονομικών δυνάμεων.

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, Πιερρακάκης και Μερτς συζήτησαν την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας όσο και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης, καθώς οι διεθνείς οικονομικές και τεχνολογικές ισορροπίες μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα.

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Η συνάντηση στο Βερολίνο εντάσσεται στις επαφές του Κυριάκου Πιερρακάκη κατά την πρώτη επίσκεψή του στη Γερμανία ως Προέδρου του Eurogroup, με την οικονομική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα να βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

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