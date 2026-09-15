Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης στον ΟΗΕ.

Συνάντηση με τον υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Ολάρα Οτούνου, πραγματοποίησε την Τρίτη (15/09), ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-2026, ενόψει και της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας του από την Ελλάδα σε λίγες μέρες, τον Οκτώβριο του 2026.

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε εκ νέου την αταλάντευτη προσήλωση της Ελλάδας στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, καθώς και στη διεθνή πολυμέρεια.