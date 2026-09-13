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Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης δεν έχουν προγραμματίσει τετ α τετ με τους ομολόγους τους- Τα είπε όλα ο ...Καλίν!

Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιώργος Γεραπετρίτης αναχωρούν προσεχώς για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Και όπως από μέρες σας έχει ενημερώσει η στήλη δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Ταγίπ Ερντογάν, ούτε μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών και του Χακάν Φιντάν.

Η ένταση βλέπετε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Οι πληροφορίες μάλιστα επιμένουν πως Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν θα συμπέσουν στη Γενική Συνέλευση παρά σε δυο το πολύ ημέρες.

Να αποκλείσουμε βεβαίως τελείως πως δεν θα κλειστεί ραντεβού των δυο ηγετών στη Νέα Υόρκη δεν μπορούμε να το κάνουμε.

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Αν γίνει θα προγραμματιστεί εκεί...

Β.Σκ.