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Οι δυο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του Κασσελάκη, νυν ανεξάρτητοι, παραβρέθηκαν στην ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Θέμα ολίγων ημερών δείχνει να είναι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Και οι δυο τους άλλωστε παρέστησαν στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος στην Κέρκυρα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν είναι ακόμα καθαρά πού έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος.

Για την επίσημη ανακοίνωση της προσχώρησής τους απομένει η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πιθανότατα θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας.

Τ.Τε.