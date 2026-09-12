Θέμα ολίγων ημερών δείχνει να είναι η προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Αποστολάκη και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη.
Και οι δυο τους άλλωστε παρέστησαν στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος στην Κέρκυρα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν είναι ακόμα καθαρά πού έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος.
Για την επίσημη ανακοίνωση της προσχώρησής τους απομένει η συνάντησή τους με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που πιθανότατα θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας.
Τ.Τε.