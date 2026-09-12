Οι συναντήσεις που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Την 90ή Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από τομεάρχες, βουλευτές και στελέχη του κόμματος.

Στην αρχή συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, όπου ο πρόεδρος, Χρήστος Τσεντεμείδης, και ο διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Μαυρομμάτης, τον ενημέρωσαν για τη φετινή διοργάνωση και το σχέδιο ανάπλασης του χώρου, ενώ ακολούθησε συνάντηση με εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης περιηγήθηκε στην 90ή ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα της Ιαπωνίας, που είναι φέτος η Τιμώμενη Χώρα, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Πυροσβεστικού Σώματος, των Επιμελητηρίων, του Εμπορικού Συλλόγου, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος του, Κυριάκος Μερελής, και είχε ολιγόλεπτη συνομιλία μαζί του, της Ελληνικής Αστυνομίας, της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) και της ΔΕΗ.

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Στο περίπτερο «AKADEMIA» επισκέφθηκε σταντ των πανεπιστημίων της χώρας και είδε τα επιτεύγματα επιστημονικών εργασιών από ομάδες φοιτητών, όπως αυτοκίνητα, ρομπότ και άλλες κατασκευές.

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Στο σταντ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον υποδέχθηκε η πρύτανης Μαρία Μιχαλοπούλου και ο κ. Ανδρουλάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και ο ίδιος αποφοίτητε από το εν λόγω Πανεπιστήμιο.

Στο σταντ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου τον υποδέχθηκε ο πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης και στου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο πρύτανης Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

Κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο 16 ο κ. Ανδρουλάκης βρήκε την ευκαιρία να παίξει πινγκ πονγκ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε τα σταντ των ομάδων του ΠΑΟΚ και του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς Φώτης Μπαλτίδης και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ Γιώργος Δημητριάδης του πρόσφεραν μια φανέλα, μια μπάλα για «να βάζει γκολ» κι ένα καπέλο για «να είναι καλός καπετάνιος».

Στο περίπτερο της ΕΡΤ ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε ζωντανά σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3, 102 FM, και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφου σχετικά με όσα αναμένεται να πει στην ομιλία του στις 19.00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Ο γενικός διευθυντής της ΕΡΤ 3, Αρης Παναγιωτίδης, που τον υποδέχθηκε, τον ενημέρωσε για την ΕΡΤ στην ψηφιακή εποχή και του πρόσφερε ένα σακίδιο πλάτης.

Ο κ. Ανδρουλάκης πέρασε κι από σταντ μέσων μαζικής ενημέρωσης τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και πανελλαδικής εμβέλειας.