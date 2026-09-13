Τι απάντησε ο υπουργός Υγείας.

Τη δική του απάντηση στα όσα ανέφερε στην ομιλία του στην ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε με ανάρτησή του το πρωί της Κυριακής 13/9 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Συγκεκριμένα, στάθηκε στις πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ που ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ:

Στη χθεσινή ομιλία του στη ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2026, ο @androulakisnick παρουσίασε πέντε βασικές προτάσεις για το ΕΣΥ, σύμφωνα με το πλήρες κείμενο που δημοσίευσε το ΠΑΣΟΚ⁠. Για να τις δούμε λοιπόν μία προς μία:

1. Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.

Με συγχωρείτε πολύ αλλά εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ακούσει τίποτε για το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» της Κυβερνήσεώς μας. 6.700.000 Έλληνες έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για όλα τα νοσήματα που ανέφερε και όλα τα αποτελέσματα τους τα έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Το πρόγραμμμα συνεχίζεται κανονικά και μετά το ΤΑΑ με εθνικούς πόρους. Άρα τί ακριβώς εξήγγειλε κάτι που έχει ήδη γίνει; Φανταστική εξαγγελία….

2. Νέο υγειονομικό χάρτη, βάσει γεωγραφικών και δημογραφικών δεδομένων, με έμφαση στα νησιά, την ύπαιθρο και τις απομονωμένες περιοχές.

Αυτό το έχουν εξαγγείλει όλες οι Κυβερνήσεις από το 1990 ως σήμερα. Εμείς πράγματι μέσω του ΟΔΙΠΥ εκπονούμε έναν τέτοιο χάρτη. Θα παρουσιάσουμε σταδιακά και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες τις προτάσεις. Αλλά ας μας πει το ΠΑΣΟΚ πώς ακριβώς σκέφτονται αυτόν τον χάρτη και κυρίως ποιες δομές θα κλείσουν αλλιώς νά´χαμε να λέγαμε…

3. Επέκταση της τηλεϊατρικής παντού.

Μα ούτε τα βίντεο που ανεβάζω εδώ δεν βλέπουν; Βασικό έργο του ΤΑΑ που παραδόθηκε, λειτουργεί και ελέγχθηκε η λειτουργία του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σύστημα της Τηλεϊατρικής. Ολες οι πρωτοβάθμιες δομές υγείας που με βλέπετε εδώ να εγκαινιάζω έχουν. Και χθες στα Ψαρά και στον Εχίνο και παντού. Σε όλα τα ΚΥ της Χώρας έχει εγκατασταθεί, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί και πλέον δουλεύει. Ένα όνειρο 20 ετών, δεν ΘΑ γίνει έχει ήδη γίνει πραγματικότητα. Και δεν μιλάμε για απλή κάμερα αλλά μεταφορά μέσω τηλεϊατρικής όλων των βιομετρικών δεδομένων του ασθενούς και μέσω του ΕΗΦΥ και όλων των διαγνωστικών εξετάσεων που κάνουν πλέον τα ΚΥ σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ θα ξηλώσει αυτό που βάλαμε και θα βάλει άλλο; Τί ακριβώς εξήγγειλε χθες; Δεν πάμε καλά…

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4. Αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών

Μα που ζουν; Έχουμε ήδη αναβαθμίσει κτιριακά πλήρως 170 Κέντρα Υγείας και 93 Νοσοκομεία. Κάθε μέρα με βλέπετε να τα εγκαινιάζω, εκεί στο ΠΑΣΟΚ δεν το έχουν παρατηρήσει;…στην Κρήτη στην πατρίδα του σχεδόν τα πάντα και όσα αφήσαμε τα εντάσσουμε τώρα. Δηλ τί θα κάνει; Θα τα ξαναφτιάξει;…

5. αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.

Ολες οι διοικήσεις έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ πλέον, έχουν συμβόλαια απόδοσης και θητεία. Θα ακυρώσει την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ; Αντε τους προσωρινούς να τους αλλάξει, θα διώξει και όσους μπήκαν με ΑΣΕΠ;

6. Μισθολογική αναβάθμιση γιατρών και νοσηλευτών, με γενικότερη στήριξη όλου του υγειονομικού προσωπικού.

Επί της Κυβερνήσεώς μας έχουμε ήδη αυξήσει πολύ πάνω από την μέση αύξηση στο Δημόσιο τους μισθούς στο ΕΣΥ. Ειδικά οι ιατροί του ΕΣΥ έχουν ενισχυθεί και με αυξήσεις και με μείωση φορολογίας μέσω της αυτοτελούς φορολόγησης των εφημεριών και με μεγάλη αύξηση στα επιδόματα για τις άγονες περιοχές και με ενίσχυση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και με ιδιωτικές χορηγίες (βλ Χατζηϊωάννου). Παραμένουμε όμως χαμηλά το παραδέχομαι αλλά πόσες παραπάνω από αυτές τις αυξήσεις θα δώσει και από πού; Συγκεκριμένα όχι θεωρητικά μήν παίζουμε με το προσωπικό μας και τις ανάγκες του με ψέματα παρακαλώ.

Κοινώς για το ΕΣΥ σχεδόν όλα όσα είπε τα έχουμε ήδη κάνει και για υπόλοιπα δεν είπε τίποτε συγκεκριμένο. Άνθρακες ο θησαυρός.