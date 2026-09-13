Τα μηνύματα του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Κυριακή 13/9.

To παρών στους εορτασμούς της 83ης επετείου για την απελευθέρωση του Καστελόριζου δίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή 13/9. «Το Καστελόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή. Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια. Σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν» ανέφερε αρχικά στην ομιλία του ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τα μέτρα στήριξης για το Καστελόριζο λέγοντας ότι «Θεσπίζουμε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί - το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

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Αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μόνη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος. Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη εδώ, η ενίσχυση θα δοθεί αρχές του 2027. Και για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

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Ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους, προσθέτουμε ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη Γραμμή Πειραιάς - Ρόδος. Θα ολοκληρώσουμε δεκάδες μεγάλα έργα. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης. Και από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και την λειτουργία ψηφιακών μέσων στα σχολεία, την τακτική αποστολή κινητών μονάδων για προληπτικές εξετάσεις.

Η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών για να στεγαστούν δωρεά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί - γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί κλπ. Όλα αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων».

«Το Καστελόριζο δεν είναι απλά ένα από τα νησιά μας, είναι βαθιά χαραγμένο στην καρδιά κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Δεν απειλούμε κανέναν αλλά δεν ανεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τα σύνορα της Ελλάδας ταυτίζονται με τα σύνορα της Ευρώπης» κατέληξε ο πρωθυπουργός.