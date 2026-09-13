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Δεν είναι «άθλος» ή «πατριωτική στάση» να επισκεφτεί ένας Έλληνας πρωθυπουργός το Καστελόριζο!

Σαν ένα «κατόρθωμα» εμφανίζεται η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Καστελόριζο!

Μετά την εκ νέου αμφισβήτηση της κυριαρχίας του από την Άγκυρα καλά πράττει ο Μητσοτάκης και το επισκέπτεται.

Δεν πράττει όμως καθόλου καλά να χρησιμοποιεί το «μήνυμα προς την Τουρκία» για τις εσωτερικές κομματικές σκοπιμότητες και την αντιπαράθεσή του με τα κόμματα στα δεξιά του.

Αν θέλεις να υποδείξεις πως είσαι «πατριώτης» επισκεπτόμενος το Καστελλόριζο απλά ρίχνεις νερό στο μύλο της Τουρκίας.



Ας σοβαρευτούμε!

Β.Σκ.