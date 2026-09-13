Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Μόνο τον Stefanos δεν θέλει- Και για να δούμε ως το ...τέλος!

Από το κόμμα Κασσελάκη ...ψωνίζει κατά κύριο λόγο το ΠΑΣΟΚ για τις μεταγραφές βουλευτών ενόψει των εκλογών.

Τελευταία μεταγραφή ήταν ο έως τότε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος "Δημοκράτες-Δημοκρατικό Κέντρο" (έτσι έχει μετονομάσει το κόμμα του "Κίνημα Δημοκρατών" ο Stefanos) Μιχάλης Χουρδάκης.

Τώρα, όπως έδειξε η παρουσία τους στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ (ΕΔΩ), σειρά έχουν ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Σειρά φαίνεται πως έχουν η Μυρτώ Κοροβέση, η Ιωάννα Μάλαμα και τελευταία η Θεοδώρα Τζάκρη!

Μόνο τον ίδιο τον Κασσελάκη δεν έχει βάλει στο στόχαστρο για "διεύρυνση" το ΠΑΣΟΚ, αλλά ας ...περιμένουμε!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.