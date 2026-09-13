Από το κόμμα Κασσελάκη ...ψωνίζει κατά κύριο λόγο το ΠΑΣΟΚ για τις μεταγραφές βουλευτών ενόψει των εκλογών.
Τελευταία μεταγραφή ήταν ο έως τότε εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος "Δημοκράτες-Δημοκρατικό Κέντρο" (έτσι έχει μετονομάσει το κόμμα του "Κίνημα Δημοκρατών" ο Stefanos) Μιχάλης Χουρδάκης.
Τώρα, όπως έδειξε η παρουσία τους στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ (ΕΔΩ), σειρά έχουν ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.
Σειρά φαίνεται πως έχουν η Μυρτώ Κοροβέση, η Ιωάννα Μάλαμα και τελευταία η Θεοδώρα Τζάκρη!
Μόνο τον ίδιο τον Κασσελάκη δεν έχει βάλει στο στόχαστρο για "διεύρυνση" το ΠΑΣΟΚ, αλλά ας ...περιμένουμε!
Β.Σκ.