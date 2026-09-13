Μετά τη χθεσινή ομιλία του στο Βελλίδειο, ο Νίκος Ανδρουλάκης παραχωρεί σήμερα (12:00) συνέντευξη Τύπου, όπου αναμένεται να δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα.

Η προσπάθεια να πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί απλώς την εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά διαθέτει έτοιμο σχέδιο για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε από το βήμα του «Ι. Βελλίδης» να ενισχύσει το κυβερνητικό προφίλ του κόμματός του, παρουσιάζοντας το περίγραμμα της πρότασής του για την επόμενη ημέρα της χώρας και, παράλληλα, να περιγράψει το πολιτικό δίλημμα πάνω στο οποίο θέλει να διεξαχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές.

Ένα δίλημμα που, όπως φάνηκε από την ομιλία του, η Χαριλάου Τρικούπη θέλει να είναι καθαρό: τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας ή πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνεται σήμερα, με τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στις 12:00, όπου αναμένεται να δεχθεί σειρά ερωτήσεων τόσο για τις εξαγγελίες του, όσο και για την πολιτική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στον δρόμο προς τις κάλπες.

Από την αντιπολίτευση στην πρόταση διακυβέρνησης

Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να παρουσιάσει επτά συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις που, όπως δεσμεύτηκε, θα προωθηθούν μέσα στους πρώτους έξι μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, δεν είχε μόνο προγραμματικό χαρακτήρα.

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Στην πραγματικότητα αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να μετατοπίσει σταδιακά τη συζήτηση από την αντιπολιτευτική κριτική προς τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της διακυβέρνησης και, ταυτόχρονα, να ενισχύσει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως κόμματος που διαθέτει έτοιμη κυβερνητική πρόταση.

«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων και σημαντικών αποφάσεων», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σπεύδοντας μάλιστα να διευκρινίσει ότι οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν «μόνο το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο», αλλά «κυρίως το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες, με ποιους κανόνες και, τελικά, για ποιους».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι επτά «τομές» που παρουσίασε, με αιχμή την ακρίβεια, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, τους μισθούς και τις συντάξεις, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και το δημογραφικό, την Υγεία και την Παιδεία, αλλά και το κράτος και τους θεσμούς.

Το βάρος, ωστόσο, δεν έπεσε μόνο στις επιμέρους εξαγγελίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να τις εντάξει σε ένα ενιαίο σχέδιο διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας τις επτά παρεμβάσεις ως «αφετηρία της πολιτικής αλλαγής» και δηλώνοντας ότι το κόμμα του είναι «έτοιμο» να κυβερνήσει.

Οι «δύο δρόμοι» και το δίλημμα απέναντι στη ΝΔ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε, παράλληλα, να στήσει από τώρα το δίλημμα των επόμενων εκλογών πάνω σε δύο διαφορετικούς «δρόμους»: από τη μία τη συνέχιση της σημερινής κυβερνητικής πορείας και από την άλλη την πολιτική αλλαγή με διαφορετικό σχέδιο διακυβέρνησης.

Στην πρώτη περίπτωση τοποθέτησε τη συνέχιση μιας πολιτικής που, κατά τον ίδιο, δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες των προβλημάτων, αλλά επιχειρεί να περιορίσει τις συνέπειές τους με επιδόματα και προσωρινές παρεμβάσεις. Στη δεύτερη, τη δική του πρόταση για αλλαγή πορείας, την οποία συνέδεσε ευθέως με τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Αξίζουμε μία ακόμη τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, ατιμωρησία;», διερωτήθηκε, για να δώσει αμέσως μετά το εκλογικό στίγμα: «Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτυπώνει και την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να πολώσει περισσότερο τη σύγκρουσή του με τη ΝΔ όσο πλησιάζουν οι εκλογές, παρουσιάζοντας τις επικείμενες κάλπες ως επιλογή ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και σε μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να αποδομήσει και το δίλημμα που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση γύρω από την πολιτική σταθερότητα. «Από το “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”», είπε – με φόντο τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Φλωρίδη – κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να παρουσιάσει «τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνικό κίνδυνο».

Έχει ενδιαφέρον, πάντως, ότι σε αντίθεση με άλλες πρόσφατες παρεμβάσεις του, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν επέλεξε αυτή τη φορά να οικοδομήσει ένα διμέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα. Στο βασικό πολιτικό δίλημμα που παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη, ο αντίπαλος ήταν ξεκάθαρος: από τη μία η τρίτη θητεία της ΝΔ και από την άλλη η πολιτική αλλαγή που διεκδικεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ.

Η πολιτική αυτονομία και οι «εξαρτήσεις»

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον είχε, πάντως, το κλείσιμο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη και η εκ νέου αναφορά του στην πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες βρίσκεται για τα καλά στο τραπέζι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε όχι μόνο να επιμείνει στην αυτόνομη πορεία του κόμματος, αλλά να επιχειρήσει να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της κυβερνητικής του πρότασης.

«Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας εμφατικά λίγο αργότερα: «Δεν έχουμε εξαρτήσεις!». Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη θέση στήριξε την αναφορά του στην πολιτική αυτονομία.

«Η πολιτική αυτονομία δεν είναι ούτε κομματική μου εμμονή, ούτε είναι ένα σύνθημα μιας πορείας. Για εμένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και έδωσε ο ίδιος το περιεχόμενο που θέλει να προσδώσει σε αυτή τη θέση: «Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ, όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα;», διερωτήθηκε, συνδέοντας στη συνέχεια τις «εξαρτήσεις» με το πελατειακό κράτος, τα ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και τους «ισχυρούς των Media».

Η πολιτική αυτονομία, επομένως, παρουσιάστηκε αυτή τη φορά όχι μόνο ως στρατηγική επιλογή, αλλά ως στοιχείο της ίδιας της κυβερνητικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Με αυτό τον τρόπο επιχείρησε ταυτόχρονα να απαντήσει και στην κριτική ότι η επιμονή στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ οδηγεί σε κομματική περιχαράκωση.

Το στοίχημα μέχρι τις κάλπες

Το μεγάλο στοίχημα για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι πλέον αν η κυβερνητική πρόταση που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική δυναμική μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε στο κλείσιμο της ομιλίας του να συνδέσει την πολιτική αυτονομία με αυτή ακριβώς τη μάχη. «Νιώθουμε μόνοι μας, αλλά έχουμε κοντά μας μια μεγάλη παρέα: τους πολίτες που είναι έτοιμοι να μας ακούσουν», είπε, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι «θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θιγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος».

Στην πραγματικότητα, εκεί βρίσκεται και το δύσκολο κομμάτι της εξίσωσης: να πείσει ένα μεγάλο – ίσως το μεγαλύτερο – τμήμα των πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί όχι μόνο να αντιπολιτευθεί τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και να αποτελέσει την κυβερνητική λύση της επόμενης μέρας.

Η χθεσινή ομιλία στη ΔΕΘ ήταν μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση...