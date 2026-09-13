Μονόδρομος για τις δυο ομάδες η νίκη.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League συγκεντρώνει πάνω τα βλέμματα του το βράδυ της Κυριακής 13/9. Οι δυο ομάδες θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να συνεχίσουν την πορεία τους στο πρωτάθλημα και να επιστρέψουν στις νίκες μετά τις ήττες από Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 3-1 στο ΟΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό ενώ οι «κίτρινοι» διασύρθηκαν με 5-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τουλάχιστον, οι μεν ενισχύθηκαν με την έλευση των Ντιέγκο Κόστα, Κρίστιαν Γιάκιτς και Σιμόν Μπανζά ενώ οι δε πήραν ισοπαλία 1-1 στην Τρίπολη για το Κύπελλο.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.