Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 στην Ανάβυσσο όταν υπήρξε ενημέρωση για πυροβολισμούς έξω από beach bar που βρίσκεται στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.

Πλέον, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τους προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αν υπάρχει τραυματισμένο άτομο.

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