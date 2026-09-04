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Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 16:30 κοντά σε σπίτια.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στην περιοχή Σκόρδι Αναβύσσου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια. Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 2 εναέρια.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095873221534929048}

Για το περιστατικό το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε στις 16:30, ενώ για τη διερεύνηση κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο. Στο σημείο θα παραμείνουν προληπτικά δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

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