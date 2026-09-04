Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στην περιοχή Σκόρδι Αναβύσσου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε σπίτια. Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν 75 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη και 2 εναέρια.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095873221534929048}
Για το περιστατικό το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε στις 16:30, ενώ για τη διερεύνηση κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
Η φωτιά ξεκίνησε από αυτοκίνητο. Στο σημείο θα παραμείνουν προληπτικά δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.
Τα ακριβή αίτια θα διαπιστώσει το ΑΚΑΕΕ Ανατολικής Αττικής.
{https://www.facebook.com/saronikosmunicipality/posts/pfbid0xAp9PeWP1zkqAo6omJZiSeZmRjVMBEx6BQhNZXRWSHkreZeuDuKLp9Pz7CBrcgcXl}