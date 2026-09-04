Ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίζονται σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η «αυλαία» των φετινών Diamond League «πέφτει» σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με ένα σόου στο οποίο ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Οι δύο Έλληνες πρωταθλητές αγωνίζονται σήμερα και την αρχή θα κάνει ο Τεντόγλου. Ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους διεκδικεί τη δεύτερη νίκη του σε τελικό Diamond League, κάτι που είχε πετύχει και το 2022.

Το μήκος ξεκινά στις 19:38, ενώ το επί κοντώ στις 21:00. Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημόσια τηλεόραση ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, τροποποίηση του προγράμματός της προκειμένου να δείξει και τον αγώνα του Μίλτου Τεντόγλου.

Μέχρι χθες ήταν προγραμματισμένο η μετάδοση από τις Βρυξέλλες να ξεκινήσει στις 21:00, την ώρα έναρξης του επί κοντώ. Τελικά, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα κάνει δύο συνδέσεις, στις 19:30 και στις 21:00, ώστε να δείξει τις προσπάθειες και των δύο Ελλήνων πρωταθλητών.

Ο Μίλτος κόντρα… στον Τεντόγλου

Από το φινάλε της καλύτερης σεζόν της καριέρας του- που περιλαμβάνει δύο στάσεις, τον τελικό των Diamond League και το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη (11-13/9) - ο Γιώργος Πομάσκι περιμένει ένα πράγμα από τον Μίλτο Τεντόγλου: να ξεπεράσει τον εαυτό του.

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«Μένουν δύο αγώνες για το φινάλε. Αυτή τη φορά ζητάω από τον Μίλτο να κερδίσει τον… Μίλτο. Παρακαλάω για καλό καιρό, καλές συνθήκες και λίγη τύχη. Οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά, αφού όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Η φυσική του κατάσταση είναι άριστη, τεχνικά βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και είναι πλήρως αγωνιστικός. Αυτό που θέλω είναι ο Μίλτος να νικήσει τον Μίλτο. Όλους τους άλλους τους έχει κερδίσει», δήλωσε ο προπονητής του, στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

«Ένας αθλητής σαν τον Μίλτο μπορεί να πετύχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ ακόμη και στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια, ο καιρός που βλέπω για τις Βρυξέλλες δεν είναι ο ιδανικός. Με κρύο και βροχή, δεν μπορείς να περιμένεις μεγάλο ρεκόρ. Στη Βουδαπέστη συνήθως οι καιρικές συνθήκες είναι καλές», συμπλήρωσε.

Φέτος, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει φτάσει στα 8,66 μ., επίδοση με την οποία είναι ο κορυφαίος στον κόσμο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ. Εάν ξεπεράσει τον εαυτό του σήμερα, όπως επιθυμεί ο προπονητής του, ο 28χρονος θα έχει καταρρίψει και ένα ρεκόρ του Καρλ Λιούις. Ο θρύλος του στίβου έχει το ρεκόρ του μίτινγκ των Βρυξελλών στο μήκος με 8,65 μ., από το 1984.

Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν από τον τελικό των Diamond League, ο Τεντόγλου έδωσε το... σύνθημα και για το Ultimate Championship.

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Νέα «μονομαχία» Καραλή - Ντουπλάντις

Στις Βρυξέλλες απόψε έχουν δώσει το νέο «ραντεβού» τους ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις. Και η παρουσία αυτού του διδύμου αποτελεί εγγύηση για μία ακόμα… επική μάχη πάνω από τον πήχη.

Στις τελευταίες δύο συναντήσεις τους, στη Λωζάνη και τη Ζυρίχη, έγιναν οι καλύτεροι αγώνες στην ιστορία του επί κοντώ. Στη Λωζάνη, ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,21 μ. και ο Καραλής τα 6,16 μέτρα. Αλλά η πιο συγκλονιστική μάχη έγινε στη Ζυρίχη. Εκεί ο Σουηδός πέρασε τα 6,25 μ., ο Καραλής κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 μ., ενώ στη συνέχεια και οι δύο- για πρώτη φορά- έκαναν προσπάθειες για παγκόσμιο ρεκόρ, στα 6,32 μέτρα.

Χθες, σε ερώτηση εάν οι Βρυξέλλες θα ήταν το τέλειο μέρος για να πετύχει το παγκόσμιο ρεκόρ, ο Καραλής απάντησε: «Αν ο καιρός είναι κατάλληλος, εάν ο ένας πιέσει τον άλλον να πηδήξει ψηλά… γιατί όχι;».

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Ο Ντουπλάντις παραδέχθηκε ότι είναι «πιο δύσκολο από ποτέ» να νικήσει, «με τον τρόπο που πηδάει ο “Μανόλο” και θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα ρεκόρ μίτινγκ (6,11 μ.) για τη νίκη. Θέλω να νικήσω και ξέρω ότι θα είναι σκληρή μάχη, κάτι που είναι πολύ διασκεδαστικό και είμαι έτοιμος για μάχη».