Από το συμβάν προκλήθηκε φωτιά, η οποία έκαψε έκταση ενός στρέμματος.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (04/09) στη νότια Κέρκυρα, όταν ένας άνδρας 60 ετών αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή του βάζοντας φωτιά στον εαυτό του.

Σύμφωνα με το corfupress, το περιστατικό συνέβη σε εξωτερικό χώρο κατοικίας συγγενικού προσώπου του 60χρονου, στην περιοχή Μπαστάτικα, στα Κρητικά Λευκίμμης.

Ο άνδρας φέρεται να αυτοπυρπολήθηκε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 60χρονο και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Από την παραπάνω ενέργεια προκλήθηκε φωτιά στον περιβάλλοντα χώρο, η οποία έκαψε έκταση περίπου ενός στρέμματος. Στον χώρο μετέβησαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν έγκαιρα τις φλόγες, ενώ η προανάκριση από την αστυνομία είναι σε εξέλιξη.