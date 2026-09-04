Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων από όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

Σε εξέλιξη είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ.

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων των ενστόλων περιλαμβάνονται η εφαρμογή ίδιου συνταξιοδοτικού πλαισίου και για όσους προσλήφθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, η επέκταση της μάχιμης πενταετίας σε επταετία, η αύξηση της αποζημίωσης πενθημέρου από 46 σε 70 ευρώ, η επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και η κατάργηση της μνημονιακής εισφοράς αλληλεγγύης υπέρ ανέργων.

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Οι παρευρισκόμενοι ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει στη ΔΕΘ συγκεκριμένα μέτρα για την ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ένστολων. Παράλληλα, ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις ωφέλησαν κυρίως τα ανώτερα βαθμολογικά κλιμάκια και δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τις οικονομικές πιέσεις που δέχεται η πλειονότητα του προσωπικού από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

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«Απαιτούμε να μπει τέλος στη διαρκή οικονομική απαξίωση των ενστόλων και να διασφαλιστούν πολιτικές που το διασφαλίζουν. Ζητούμε την αξιοπρεπή διαβίωση των ίδιων και των οικογενειών μας», φωνάζουν οι ένστολοι από τα μεγάφωνα.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ενώσεων πυροσβεστικού σώματος Νίκος Λαυράνος δήλωσε στο thesspost.gr ότι πυροσβέστες εχουν πάρα πολλά αιτήματα οικονομικής φύσεως, ενώ την ίδια ώρα, νιώθουν εγκαταλειμμένοι από την κοινωνία.

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αντιπυρική περίοδο με πάρα πολλές πυρκαγιές και μέτωπα, μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδος, η οποία συνεχίζεται μέχρι και τώρα, με ατελείωτες μέρες γενική επιφυλακή για το προσωπικό, σήμερα συμπληρώνουμε την 308η ημέρα γενικής επιφυλακής», ανέφερε ο Πρόεδρος του Πανελληνίου σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων Στράτος Γιτσούδης.

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Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης στρατιωτικών Ηλίας Κολλύρης υπογράμμισε ότι «σήμερα όλοι εμείς οι εν ενεργεία στρατιωτικοί ενώνουμε τις φωνές μας δίπλα στις ομοσπονδίες των αστυνομικών υπαλλήλων, πυροσβεστών, λιμενικών, όλοι μαζί μια φωνή να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πλέον οι υποσχέσεις έπαψαν».

Στο ίδιο σημείο αύριο έχουν δώσει ραντεβού αγρότες που για πρώτη φορά θα παρευρεθούν με τρακτέρ στο συλλαλητήριο των εγκαινίων της ΔΕΘ, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, ως μια ύστατη προσπάθεια να ακουστούν τα προβλήματα τους.

Οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σωματείων και φορέων ενόψει της ΔΕΘ αναμένεται να συνεχιστούν και το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου.

Δείτε εικόνες από τη συγκέντρωση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI