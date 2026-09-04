Με θετικό πρόσημο ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.701,38 μονάδες, με άνοδο 0,37%, καταγράφοντας το πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 2.700 μονάδες μετά το 2009. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 263,71 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 290,7 εκατ. της προηγούμενης συνεδρίασης και τα 307,04 εκατ. της αμέσως προηγούμενης. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, 20,55 εκατ. ευρώ αφορούσαν 28 πακέτα, ενώ ο όγκος έφθασε τα 34,99 εκατ. τεμάχια. Τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ των τραπεζών συγκέντρωσαν Eurobank με 37,6 εκατ. ευρώ, Εθνική με 34,6 εκατ. και Πειραιώς με 29,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 57 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 59 πτωτικά και 84 παρέμειναν αμετάβλητες.

Θετική ήταν η εικόνα στις τράπεζες, με τον τραπεζικό δείκτη να ενισχύεται κατά 0,76% στις 3.211,2 μονάδες. Σε επίπεδο μετοχών, η Πειραιώς έκλεισε με άνοδο 1,44% στα 10,60 ευρώ, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 1,20% στα 4,72 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 1,01% στα 17,55 ευρώ. Στον αντίποδα, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 1,22% στα 4,69 ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 6.914,7 μονάδες με άνοδο 0,35%, ενώ αντίθετα ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε οριακά κατά 0,07% στις 3.099,3 μονάδες. Χρηματιστήριο- Κατέκτησε και τις 2.700 μονάδες με τραπεζική ώθηση και νέο....pdf

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Lamda Development κατέγραψε άνοδο 2,95% στα 6,80 ευρώ, ενώ η Helleniq Energy έκλεισε με κέρδη 2,05% στα 15,92 ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης Cenergy (+1,13%), Jumbo (+1,05%) και Τιτάν (+1,02%). Χρηματιστήριο- Κατέκτησε και τις 2.700 μονάδες με τραπεζική ώθηση και νέο....pdf

Στις πτωτικές μετοχές, η Allwyn έκλεισε στο -1,10%, η Coca-Cola HBC στο -0,94%, ενώ από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση η Κρι Κρι υποχώρησε κατά 2,50% και η Intralot κατά 1,44%. Αντίθετα, μεταξύ των mid caps, η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε κατά 2,97%, η Ideal κατά 2,36% και η Intracom κατά 2,03%.