Ο τραπεζικός δείκτης διαφοροποιήθηκε από την υπόλοιπη αγορά και έκλεισε στις 3.127,2 μονάδες με άνοδο 0,41%.

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.648,58 μονάδες με πτώση 0,32%. Αυξημένη ήταν η συναλλακτική δραστηριότητα, καθώς ο τζίρος ανήλθε στα 307,04 εκατ. ευρώ, από 258,76 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε στα 39,42 εκατ. τεμάχια. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές περιορίστηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ μέσω 20 πακέτων. Συνολικά, 39 μετοχές έκλεισαν ανοδικά και 87 πτωτικά, ενώ 74 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης διαφοροποιήθηκε από την υπόλοιπη αγορά και έκλεισε στις 3.127,2 μονάδες με άνοδο 0,41%. Στις τράπεζες, η Alpha Bank ξεχώρισε με άνοδο 1,72% στα 4,62 ευρώ, ενώ η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 1,03% στα 10,25 ευρώ και η Εθνική Τράπεζα κατά 0,80% στα 16,97 ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank έκλεισε στα 4,58 ευρώ με απώλειες 0,54%.

Ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 0,25% στις 6.777 μονάδες, ενώ εντονότερες ήταν οι απώλειες στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με τον FTSEM να κλείνει στις 3.084,4 μονάδες με πτώση 0,84%.

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε η Helleniq Energy, με +2,06% στα 15,84 ευρώ, έχοντας συναλλαγές 5,2 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ ενισχύθηκε κατά 0,85% στα 23,80 ευρώ, με τζίρο 21,7 εκατ. ευρώ. Θετικό κλείσιμο σημείωσε επίσης η ΑΚΤΟΡ με +0,59%, ενώ η Jumbo ολοκλήρωσε οριακά υψηλότερα κατά 0,08%.

Στην αντίθετη πλευρά του ταμπλό, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 2,38%, με υψηλό τζίρο 17,1 εκατ. ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε με απώλειες 2,24%, ενώ η Metlen έχασε 2,22%, με συναλλαγές 9,2 εκατ. ευρώ.

Πτώση 2,08% σημείωσε και η Allwyn, με τζίρο 11,7 εκατ. ευρώ.

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Η Motor Oil έκλεισε στα 61 ευρώ με πτώση 1,69% και συναλλαγές 17,2 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά 1,70%, ο ΟΤΕ κατά 1,26%, η Cenergy κατά 1,24% και η Aegean κατά 1%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση η εικόνα ήταν σαφώς πιο αρνητική, με την Trade Estates να αποτελεί τη μοναδική ανοδική μετοχή, κλείνοντας με κέρδη 0,35%.

Η Alter Ego βρέθηκε στο επίκεντρο των πιέσεων με πτώση 2,48% στα 6,30 ευρώ, ενώ η Κρι Κρι έχασε 2,02% στα 31,60 ευρώ. Η Intralot υποχώρησε κατά 1,86% στα 1,10 ευρώ, με τζίρο 2,7 εκατ. ευρώ, και ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 4,50 ευρώ με πτώση 0,33%.

Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις ξεχώρισε ανοδικά η Safe Bulkers με +3,78% στα 7,68 ευρώ, ενώ στον αντίποδα η ΥΚΝΟΤ έκλεισε με -3,16% στα 1,53 ευρώ και η ΕΥΑΠΣ με -2,8% στα 4,70 ευρώ.