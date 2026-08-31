Η αξία των 22 πακέτων ανήλθε στα 37,1 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 60,1 εκατ. μετοχές.

Με οριακή πτώση ολοκλήρωσε την τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η συναλλακτική δραστηριότητα εκτινάχθηκε πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο, λόγω του rebalancing των δεικτών MSCI.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.677,26 μονάδες με απώλειες 0,1%. Σε επίπεδο Αυγούστου, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 4,18%, συμπληρώνοντας πέντε διαδοχικούς ανοδικούς μήνες. Κύριο χαρακτηριστικό της συνεδρίασης ήταν η απότομη αύξηση του τζίρου στις δημοπρασίες. Στις 17:00 η αξία των συναλλαγών βρισκόταν μόλις στα 149,3 εκατ. ευρώ, ωστόσο μετά την εφαρμογή του rebalancing των δεικτών MSCI ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 802,94 εκατ. ευρώ. Η αξία των 22 πακέτων ανήλθε στα 37,1 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 60,1 εκατ. μετοχές. Η σχέση ανοδικών και πτωτικών μετοχών διαμορφώθηκε υπέρ των δεύτερων, καθώς 57 τίτλοι έκλεισαν με θετικό πρόσημο και 70 με αρνητικό, ενώ 80 παρέμειναν αμετάβλητοι.

Ο τραπεζικός δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.132,1 μονάδες, ουσιαστικά αμετάβλητος με +0,01%, ενώ σε μηνιαία βάση σημείωσε κέρδη 5,64%. Στις τράπεζες, η Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 0,78% στα 10,28 ευρώ, με συναλλαγές 59,6 εκατ. ευρώ. Η Eurobank υποχώρησε κατά 1,38% στα 4,58 ευρώ και τζίρο 56,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με άνοδο 0,15% στα 16,88 ευρώ και συναλλαγές 42,2 εκατ. ευρώ. Η Alpha Bank παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, με άνοδο 0,04% στα 4,57 ευρώ και τζίρο 40,9 εκατ. ευρώ. Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.847,7 μονάδες με πτώση 0,1%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 0,39% στις 3.131 μονάδες.

Η Motor Oil συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας, με τον τζίρο της να φθάνει τα 344,1 εκατ. ευρώ. Η μετοχή έκλεισε στα 60,15 ευρώ με οριακή άνοδο 0,08%.

Ακολούθησε σε συναλλαγές η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τζίρο 77,9 εκατ. ευρώ και κλείσιμο στα 46,64 ευρώ, χαμηλότερα κατά 0,77%. Η ΔΕΗ έκλεισε στα 23,98 ευρώ με άνοδο 0,5% και συναλλαγές 41 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Allwyn υποχώρησε κατά 2,32% στα 13,50 ευρώ, με τζίρο 29,3 εκατ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 26 ευρώ με απώλειες 0,84% και συναλλαγές 20,5 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ παρέμεινε αμετάβλητος στα 19,80 ευρώ, με τζίρο 13,6 εκατ. ευρώ, ενώ η Helleniq Energy ενισχύθηκε κατά 0,26% στα 15,51 ευρώ, με συναλλαγές 12,9 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των ανοδικών τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε η Credia με κέρδη 3,2% και κλείσιμο στα 1,02 ευρώ. Η ΕΥΔΑΠ ενισχύθηκε κατά 1,76%, η Titan κατά 1,68%, η Optima κατά 1,25% και η Βιοχάλκο κατά 1,06%.

Στην πλευρά των απωλειών, πέραν της Allwyn και της Eurobank, η Metlen υποχώρησε κατά 0,72%, ενώ ΑΚΤΟΡ, Lamda Development και ΕΛΧΑ έκλεισαν με πτώση κοντά στο 0,8%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Κρι Κρι υποχώρησε κατά 2,16% στα 31,70 ευρώ, με τζίρο 6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η ΕΧΑΕ σημείωσε άνοδο 5% στα 8,38 ευρώ, ενώ η Alter Ego ενισχύθηκε κατά 3,2% στα 6,43 ευρώ. Ο Φουρλής έκλεισε με απώλειες 2,03% και η ΑΒΑΞ υποχώρησε κατά 1,44%. Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η ΕΥΑΠΣ έκλεισε στα 4,60 ευρώ με πτώση 3,56%, ενώ η MIG κατέγραψε απώλειες 5,2%.