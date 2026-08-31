Οι χαμηλές διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από στάδια αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος της παράδοσης στους μεγάλους αγώνες ράγκμπι στη Νότια Αφρική.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εντυπωσιακή διέλευση δύο επιβατικών αεροσκαφών πάνω από το DHL Stadium στο Κέιπ Τάουν, λίγο πριν από τον αγώνα ράγκμπι μεταξύ Νότιας Αφρικής και Νέας Ζηλανδίας το Σάββατο 29 Αυγούστου.

Τα δύο Embraer της νοτιοαφρικάνικης αεροπορικής Airlink πέρασαν σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος πάνω από το στάδιο, μπροστά σε περίπου 56.000 θεατές. Σύμφωνα με το Flightradar24, το πρώτο αεροσκάφος βρέθηκε μόλις 12-14 μέτρα πάνω από την οροφή του σταδίου.

{https://x.com/TripppleSeven7/status/2093840697564791216}

Το θέαμα ενθουσίασε το κοινό, όμως προκάλεσε παράλληλα έντονο προβληματισμό από ειδικούς της αεροπορίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών και Χειριστών Αεροσκαφών της Νότιας Αφρικής, Κρις Μαρτίνους, χαρακτήρισε ιδιαίτερα περιορισμένα τα περιθώρια αντίδρασης ενός πιλότου σε περίπτωση που προέκυπτε κάποιο απρόοπτο σε τόσο χαμηλό ύψος.

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Όπως εξήγησε, σε περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού οι πιλότοι θα είχαν ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές για να αντιδράσουν εγκαίρως.

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Ανάλογες επιφυλάξεις εξέφρασε και ο Αυστραλός σύμβουλος αεροπορικής ασφάλειας και πρώην στρατιωτικός και εμπορικός πιλότος Κιθ Τόνκιν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συγκεκριμένα Embraer, τα οποία έχουν σχεδιαστεί κυρίως για περιφερειακές επιβατικές πτήσεις, δεν προορίζονται για επιχειρήσεις σε τόσο χαμηλό ύψος.

Ο Τόνκιν προειδοποίησε επίσης ότι μια τέτοια επίδειξη θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο, ενθαρρύνοντας αντίστοιχες προσπάθειες στο μέλλον. Επισήμανε μάλιστα ότι παράγοντες όπως οι αναταράξεις ή ένα χτύπημα από πτηνό θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα σε τόσο μικρή απόσταση από το έδαφος και το στάδιο.

Η Airlink, πάντως, υπερασπίστηκε την επιλογή της, υποστηρίζοντας ότι η πτήση είχε σχεδιαστεί και δοκιμαστεί προσεκτικά και πραγματοποιήθηκε εντός των προβλεπόμενων ορίων ασφαλείας, με την έγκριση και υποστήριξη των αρμόδιων αεροπορικών αρχών.

Μια παράδοση δεκαετιών στο ράγκμπι

Οι χαμηλές διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από στάδια αποτελούν εδώ και χρόνια μέρος της παράδοσης στους μεγάλους αγώνες ράγκμπι στη Νότια Αφρική.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις σημειώθηκε πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1995 στο Γιοχάνεσμπουργκ, όταν ένα Boeing 747 πέταξε πάνω από το στάδιο πριν από την αναμέτρηση μεταξύ Νότιας Αφρικής και Νέας Ζηλανδίας.

{https://x.com/TheocharousH/status/2093795018993480102}

Ωστόσο, η φετινή διέλευση στο Κέιπ Τάουν ξεχώρισε λόγω του εξαιρετικά χαμηλού ύψους και του θεαματικού σχηματισμού των δύο αεροσκαφών.

Το εντυπωσιακό στιγμιότυπο μεταδόθηκε και τηλεοπτικά πριν από την έναρξη του αγώνα, ενώ τα βίντεο που κατέγραψαν θεατές έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Παρά τον εντυπωσιασμό που προκάλεσε, το flyby άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για το πόσο κοντά στα όρια ασφαλείας μπορούν να φτάνουν τέτοιου είδους αεροπορικές επιδείξεις πάνω από χώρους όπου συγκεντρώνονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.