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Η συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς πραγματοποιείται ενόψει της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Σύσκεψη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των επαφών του κόμματος με εκπροσώπους της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Timber II του Porto Palace Hotel, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 65 στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύσκεψη, εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα, θα δώσει το «παρών» σειρά στελεχών και τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αρμοδιότητες που καλύπτουν βασικούς τομείς της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής.

Ειδικότερα, θα συμμετάσχει ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ., Μίλτος Χατζηγιαννάκης, καθώς και ο τομεάρχης Ανάπτυξης, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Γιώργος Πετράκος, και ο τομεάρχης Βιομηχανίας, Βασίλης Μαγκλάρας.

Στη συνάντηση θα βρίσκονται επίσης ο τομεάρχης Τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών Γιώργος Παππάς και η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Ενέργειας Πένυ Αντωνίου.

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Παρόντες θα είναι ακόμη η αναπληρώτρια τομεάρχισσα Εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη και ο αναπληρωτής τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Νταφόπουλος.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν, τέλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Νίκος Νυφούδης, και η υπεύθυνη Οργανωτικού Θεσσαλονίκης, Έφη Παπαλεξίου.