Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση - Το τρίπτυχο της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και η βασική του δέσμευση.

Ολιστικό σχέδιο σύγκλισης με την Ευρώπη για την ανάπτυξη με εντιμότητα και δικαιοσύνη θα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ. Ένα σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης προσανατολισμένο στην ανάπτυξη όχι μόνο των αριθμών αλλά των ανθρώπων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με συγκεκριμένους στόχους και άξονες υλοποίησης.

Η κριτική του στην 7ετή διακυβέρνηση της Ν.Δ. θα επικεντρωθεί στις μεγάλες ανισότητες που γεννά η πολιτική της, τη διαφθορά, την απόκλιση από την Ευρώπη ενώ στη φαρέτρα του θα έχει συγκεκριμένα αρνητικά ρεκόρ της κυβέρνησης με βάση τα στοιχεία της Eurostat και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαρακτηριστικά το κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης είναι στο 68% του μέσου όρου της ΕΕ, το 27,5% του πληθυσμού είναι σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν ο κοινοτικός μέσος όρος είναι στο 20%, ενώ το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος πηγαίνει στην στέγη όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ είναι μόλις 19%. .

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τονίσει ότι μετά από επτά χρόνια, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να εμφανίζεται ως λύση στις συνέπειες της δικής της διακυβέρνησης. Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι αλλαγή πορείας με έντιμη διακυβέρνηση, ανεξάρτητους ελεγκτικούς θεσμούς, διαφάνεια και λογοδοσία σε κάθε μεγάλη δημόσια δαπάνη.

Θα θέσει ως βασικό εθνικό στόχο την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, όχι μόνο στο κατά κεφαλήν εισόδημα αλλά και στην παραγωγικότητα, στις αμοιβές, στο κράτος δικαίου, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στέγη, στην ανθεκτικότητα, στην αξιοπρέπεια της καθημερινής ζωής. Αυτό σύμφωνα με όσα θα υποστηρίξει απαιτεί πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής. Απαιτεί μια προοδευτική κυβέρνηση με πυξίδα, ικανότητα υλοποίησης και καθαρή κοινωνική επιλογή: να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα.

Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί με βάση τρεις πυλώνες: α) Νέα παραγωγική βάση, επενδύσεις, τεχνολογία και εξωστρέφεια, β) Δίκαιοι φόροι, ευκαιρίες για τη νέα γενιά και μόνιμη ανακατανομή, γ) χαμηλότερο κόστος ζωής και δημόσια αγαθά που λειτουργούν.

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Βασική δέσμευση μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά και η ανάπτυξη αφορά όλες και όλους

Το τρίπτυχο της προοδευτικής διακυβέρνησης που θα προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ είναι: Έντιμη διακυβέρνηση, Δίκαιη ανάπτυξη, Παραγωγική ανασυγκρότηση.

Κύρια δέσμευση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. θα είναι μια Ελλάδα που ανακάμπτει πραγματικά, όπου η ανάπτυξη δεν θα μετριέται μόνο με τον τζίρο της κατανάλωσης, τις τιμές των ακινήτων και την εποχική επίδοση του τουρισμού, αλλά θα επενδύει, θα παράγει, θα εξάγει και θα καινοτομεί. Βασική ιδέα του μοντέλου οικονομικής ανάκαμψης που προτείνεται ότι δεν θα στοχεύει να δουλεύουν οι ίδιοι άνθρωποι περισσότερο, για λιγότερα, αλλά η δουλειά τους να αποδίδει περισσότερο.

Και αυτό για να επιτευχθεί απαιτείται μεθοδικότητα, όραμα και συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις. Προτάσεις που θα αλλάξουν ριζικά το παραγωγικό μοντέλο με μια σειρά παρεμβάσεων από τη βιομηχανική πολιτική, τις πιστώσεις, την παραγωγική τεχνολογία, έργα που θα κινητοποιούν κεφάλαια προς το δημόσιο όφελος.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την οργάνωση της επενδυτικής μηχανής της χώρας για την επόμενη δεκαετία. Σε αυτά τα δημόσια αγαθά όπως το νερό και η ενέργεια αντιμετωπίζονται ως βασικές παραγωγικές υποδομές και βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας. Η αποκέντρωση θα δώσει ώθηση και ανάσα ζωής στην περιφέρεια και τη δημιουργία περισσότερων βιώσιμων τόπων επιλογής. Η ενίσχυση των δημόσιων υποδομών, η προσιτή κατοικία, η ασφάλεια στις μεταφορές, η ενίσχυση της αγροτοδιατροφής είναι μερικές μόνο από τις κινητήριες δυνάμεις που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα με γνώμονα το κοινό όφελος.

Στην καρδιά του προοδευτικού σχεδίου της ΕΛ.Α.Σ. είναι η δίκαιη παραγωγική ανασυγκρότηση. Οι νέοι και οι νέες τίθενται στο επίκεντρο του σχεδιασμού για την προοδευτική διακυβέρνηση με μέτρα που τους στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα, στις σπουδές και στην εργασία. Η Δημόσια Παιδεία ενισχύεται το ίδιο και η Δημόσια Υγεία. Ταυτόχρονα προβλέπονται μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας, των μικρών επιχειρήσεων και μέτρα για φορολογική δικαιοσύνη.

Βασικές αρχές του σχεδίου για την προοδευτική διακυβέρνηση είναι ότι δεν υπάρχει καμία εξαγγελία χωρίς μόνιμη χρηματοδότηση και καμία μόνιμη δαπάνη, με έκτακτο έσοδο, ενώ δεδομένος είναι ο σεβασμός στους δημοσιονομικούς κανόνες. Τη νέα αυτή πρόταση διακυβέρνησης διατρέχει η πολιτική θέση, ότι η δημοσιονομική αξιοπιστία δε σημαίνει κοινωνική ακινησία, αλλά προτεραιότητες με βάση συγκεκριμένο σχέδιο.

Βασικός κεντρικός πολιτικός στόχος της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι: να παράγουμε περισσότερο, να μοιράζουμε δικαιότερα και να ζούμε καλύτερα γιατί η ανάπτυξη χωρίς τον άνθρωπο είναι ένας αριθμός.

Αυτή είναι η βασική αρχή του προγραμματικού σχεδίου που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας και περιγράφει το όραμα για μια Ελλάδα που θα σταματήσει να αποκλίνει και θα διεκδικήσει την σύγκλιση με την Ευρώπη σε οικονομικό, κοινωνικό και θεσμικό επίπεδο αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των ανθρώπων της.