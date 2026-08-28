Σημαντική απόκλιση καταγράφεται στις επιδόσεις των δύο κολοσσών των καταναλωτικών αγαθών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026: Η μεν Coca-Cola αναθεώρησε αυξητικά τις προβλέψεις της χάρη στη δυναμική της Zero Sugar, ενώ η PepsiCo διατήρησε επιφυλακτική στάση λόγω των πιέσεων στον τομέα των σνακ στη Βόρεια Αμερική.

Η Coca-Cola και η PepsiCo δημοσίευσαν τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με την απόκλιση στις επιδόσεις τους να είναι εμφανής.

Η Coca-Cola προέβη σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της προς τα πάνω, ωθούμενη από την οργανική αύξηση των όγκων και τη δυναμική της Zero Sugar. Στον αντίποδα, η Pepsi διατήρησε μεν το ετήσιο guidance, διαχειριζόμενη όμως πιέσεις στον τομέα των σνακ στη Βόρεια Αμερική και βασιζόμενη στις διεθνείς αγορές για τη διατήρηση της κερδοφορίας της.

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Η Coca-Cola κατέγραψε κύκλο εργασιών $13,38 δισ., με τον παγκόσμιο όγκο πωλήσεων να ενισχύεται κατά 5% και τον όγκο της Coca-Cola Zero Sugar να καταγράφει άλμα 16%.

Το βασικό brand Coca-Cola σημείωσε την υψηλότερη οργανική ανάπτυξη όγκου των τελευταίων 17 ετών (εξαιρουμένης της περιόδου ανάκαμψης από την πανδημία). Παράλληλα, το επαναλανσαρισμένο Mr. Pibb σημείωσε αύξηση άνω του 20%, ενώ το Powerade ενισχύθηκε κατά 8% σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) Henrique Braun δήλωσε ότι η εταιρεία «πέτυχε άλλο ένα ισχυρό τρίμηνο προσαρμοζόμενη στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές τάσεις» - δήλωση που αποτυπώνεται ευθέως στα θεμελιώδη μεγέθη.

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Στον αντίποδα, η PepsiCo ανακοίνωσε έσοδα $24,18 δισ. (αύξηση 6,4%), ωστόσο η ποιοτική σύνθεση των εσόδων (revenue mix) εμφανίζει προκλήσεις. Τα έσοδα του βραχίονα PFNA (PepsiCo Foods North America) υποχώρησαν κατά 2%, ενώ ο τομέας τροφίμων στη Λατινική Αμερική σημείωσε αύξηση 15%, στην Ασία-Ειρηνικό 12% και στην περιοχή EMEA 10%.

Ο CEO Ramon Laguarta σημείωσε ότι ο παγκόσμιος οργανικός όγκος πωλήσεων αναπτύχθηκε με τον υψηλότερο ρυθμό από το 2022. Παρ' όλα αυτά, το προσαρμοσμένο περιθώριο λειτουργικών κερδών (core operating margin) συρρικνώθηκε κατά 40 μονάδες βάσης (bps), με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (core EPS) για το σύνολο του έτους ενδέχεται να διαμορφωθούν στο χαμηλό εύρος των προβλέψεων.

Κομβικό Σημείο: Η λειτουργική ανάκαμψη του βραχίονα PFNA

Για την Coca-Cola, το ενδιαφέρον των αναλυτών εστιάζεται στη διατήρηση της αύξησης του όγκου κατά 5% μετά την ολοκλήρωση του World Cup, καθώς και στη σταδιακή αύξηση της παραγωγής στη νέα μονάδα του Webster. Παράλληλα, παρακολουθείται η αρνητική επίδραση τιμής/μίγματος (price/mix) κατά -9% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Για την PepsiCo, ο καταλύτης παραμένει ο τομέας PFNA. Αν και η διοίκηση ανέφερε ότι ο όγκος πωλήσεων πέρασε σε θετικό έδαφος και τα μερίδια αγοράς σταθεροποιούνται, οι αναδιατάξεις χώρου στα ράφια και η υποτονική κίνηση στη λιανική διατηρούν τις πιέσεις.

Την ίδια ώρα, ο πληθωρισμός στο κόστος πρώτων υλών ενδέχεται να επιβαρύνει τα περιθώρια κέρδους στο δεύτερο εξάμηνο.

Αξιολόγηση και Επενδυτική Πρόταση

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, η Coca-Cola διατηρεί το προβάδισμα. Η οργανική δυναμική της Zero Sugar, η ανώτερη δομή των περιθωρίων κέρδους και οι θετικές αναθεωρήσεις του guidance προσφέρουν υψηλότερη ορατότητα κερδοφορίας.

Ωστόσο, με τη μετοχή να καταγράφει άνοδο 32,06% YTD (Year-to-Date), αποτιμάται με premium και δεν θεωρείται χαμηλής αποτίμησης.Για επενδυτές που αναζητούν μερισματική απόδοση ή ευκαιρίες ανάκαμψης, η PepsiCo προσφέρει ελκυστική μερισματική απόδοση 4,05%, πολλαπλασιαστή κερδών (forward P/E) στο 17x και ισχυρή διεθνή παρουσία. Παρ' όλα αυτά, απαιτείται επιβεβαίωση της λειτουργικής ανάκαμψης του τομέα PFNA σε επόμενο τρίμηνο προτού δικαιολογηθεί η τοποθέτηση.

Σε περίπτωση αύξησης του κόστους εμπορευμάτων και διατήρησης των τιμών των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, αμφότεροι οι όμιλοι θα αντιμετωπίσουν αυξημένες προκλήσεις στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Πηγή: Yahoo Finance