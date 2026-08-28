Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου ένα βίντεο στο Instagram που δείχνει τα ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου Αττικόν. Σε αυτό αναφέρεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός και ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε σχετικές εξηγήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου.
Την απάντηση παρέθεσε σε ανάρτησή του στο Χ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η διοίκηση του Αττικόν, ο κλιματισμός λειτουργεί κανονικά και οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα.
«Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζει το Νοσοκομείο «Αττικόν» στο οποίο υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβα από την διοίκησή του:
«Καλημέρα κε Υπουργέ..
Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το κλιματιστικό στο νοσοκομείο..
Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα.
Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται απο τους προαναφερόμενους λόγους».
Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.
{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2093213368232325265}
Δείτε το σχετικό βίντεο: