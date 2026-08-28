Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραθέτει σε ανάρτησή του την απάντηση που έλαβε από τη διοίκηση του νοσοκομείο μετά από ένα βίντεο που ανέβηκε στο Instagram.

Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του ελληνικού διαδικτύου ένα βίντεο στο Instagram που δείχνει τα ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου Αττικόν. Σε αυτό αναφέρεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός και ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε σχετικές εξηγήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Την απάντηση παρέθεσε σε ανάρτησή του στο Χ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η διοίκηση του Αττικόν, ο κλιματισμός λειτουργεί κανονικά και οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα.

«Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο στο οποίο ο δημιουργός του ισχυρίζεται ότι απεικονίζει το Νοσοκομείο «Αττικόν» στο οποίο υποτίθεται ότι δεν λειτουργεί ο κλιματισμός. Σας παραθέτω την ενημέρωση που έλαβα από την διοίκησή του:

«Καλημέρα κε Υπουργέ..

Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με το κλιματιστικό στο νοσοκομείο..

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Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα να κλείνουμε τα παράθυρα των κλινικών διότι κάποιοι συνοδοί ή ασθενείς ανοίγουν τα παράθυρα και μειώνεται η ψύξη. Και οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι της ασφάλειας επιθεωρούν τους χώρους και βρίσκουν συνεχώς ανοιχτά παράθυρα.

Το κεντρικό σύστημα του νοσοκομείου είναι σε άριστη κατάσταση η όποια αδυναμία του προκαλείται απο τους προαναφερόμενους λόγους».

Το σύστημα έχει πρόσφατα πλήρως ανακατασκευαστεί», αναφέρει ο υπουργός Υγείας.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2093213368232325265}

Δείτε το σχετικό βίντεο: