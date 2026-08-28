Το θανατηφόρο χτύπημα με το κουζινομάχαιρο και το περιβάλλον βίας στο οποίο ζούσε η γυναίκα.

Νέα στοιχεία για το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούσε επί χρόνια η 44χρονη, που δολοφονήθηκε στη Διαλαμπή Ροδόπης, έρχονται στο φως μέσα από τις καταθέσεις των δύο παιδιών της.

Η γυναίκα έπεσε νεκρή από το χέρι του 53χρονου εν διαστάσει συζύγου της, με τις μαρτυρίες των παιδιών της να αναδεικνύουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένα μακροχρόνιο υπόβαθρο απειλών και περιστατικών σωματικής και ψυχολογικής βίας.

«Ζούσε υπό τον φόβο και την πίεση»

Τα παιδιά της 44χρονης φέρεται να περιέγραψαν στους αστυνομικούς τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στην οικογένεια, αναφέροντας περιστατικά κακοποιητικής συμπεριφοράς από τον 53χρονο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, η 44χρονη, τα τελευταία χρόνια εργαζόταν εποχικά μακριά από τη Ροδόπη. Η επιλογή αυτή δεν συνδεόταν αποκλειστικά με την ανάγκη για εργασία, αλλά φέρεται να αποτελούσε και έναν τρόπο να απομακρύνεται από το οικογενειακό περιβάλλον και τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η γυναίκα είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Θάσο, όπου εργαζόταν κατά τη θερινή περίοδο, καθώς ήθελε να βρίσκεται κοντά στην ανήλικη κόρη της για τα γενέθλιά της.

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Η μοιραία συνάντηση στο σπίτι

Το απόγευμα της δολοφονίας, στο σπίτι βρίσκονταν η 16χρονη κόρη και ο 19χρονος γιος της 44χρονης. Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της πήγε στην κατοικία και μεταξύ του ζευγαριού σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας φέρεται να άρπαξε ένα κουζινομάχαιρο και να επιτέθηκε στη γυναίκα, τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Το χτύπημα προκάλεσε σοβαρή εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία και, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 44χρονη κατέληξε μέσα σε λίγα λεπτά.

Η 16χρονη κόρη της ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις Αρχές, ενώ ο 19χρονος γιος της προσπάθησε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο Κομοτηνής. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

«Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα»

Μετά την επίθεση, ο 53χρονος φέρεται να αυτοτραυματίστηκε. Αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έδινε απαντήσεις στους αστυνομικούς, ωστόσο στη συνέχεια φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που επιτέθηκε στη σύζυγό του.

«Θόλωσα και δεν ήξερα τι έκανα», φέρεται να είπε, με τα ακριβή περιστατικά και τις συνθήκες της επίθεσης να διερευνώνται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Θα κατέθετε για το διαζύγιο

Ιδιαίτερη σημασία για τις Αρχές έχει και το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να προχωρήσει οριστικά στη λύση του γάμου της, καθώς είχε κλείσει ραντεβού προκειμένου να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, διαδικασία που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει μόλις μία ημέρα μετά τη δολοφονία της.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των παιδιών και το ιστορικό που φέρεται να υπάρχει σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία.

Ο 53χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Μετά το εξιτήριό του αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη που του αποδίδεται.