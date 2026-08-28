Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχουν γίνει καθημερινότητα, όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ποσό που στέλνουμε σε φίλους ή συγγενείς δημιουργεί αυτόματα φορολογική υποχρέωση. Τι εξετάζει η φορολογική διοίκηση και πότε μια συναλλαγή μπορεί να κινήσει το ενδιαφέρον της.

Μικρές μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS ή τραπεζικών λογαριασμών αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας. Από την επιστροφή χρημάτων για έναν λογαριασμό σε εστιατόριο μέχρι το χαρτζιλίκι που δίνει ένας παππούς στο εγγόνι του ή τα χρήματα που στέλνει ένας γονιός στο παιδί του για τα καθημερινά του έξοδα, οι συναλλαγές αυτές δεν σημαίνουν από μόνες τους ότι προκύπτει φορολογική υποχρέωση.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για τις μικρές μεταφορές

Η χρήση του IRIS δεν σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε χρηματική μεταφορά αποτελεί δωρεά ή φορολογητέο εισόδημα. Επίσης, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρηματικό όριο κάτω από το οποίο μια συναλλαγή θεωρείται εκ των προτέρων «ασφαλής» και πάνω από το οποίο ενεργοποιείται αυτόματα φορολογικός έλεγχος.

Με άλλα λόγια, δεν ισχύει ότι μια μεταφορά 50 ή 100 ευρώ δεν εξετάζεται, ενώ μια μεταφορά μεγαλύτερου ποσού φορολογείται αυτομάτως.

Αυτό που εξετάζεται είναι κυρίως η αιτία της μεταφοράς, η συχνότητα των συναλλαγών και η συνολική εικόνα που προκύπτει από την κίνηση των χρημάτων.

Όταν πρόκειται για κοινά έξοδα

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια παρέα που πηγαίνει για φαγητό. Ένας από τους φίλους πληρώνει ολόκληρο τον λογαριασμό των 80 ευρώ και οι υπόλοιποι τού στέλνουν μέσω IRIS το ποσό που τους αναλογεί.

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Πρόκειται ουσιαστικά για επιμερισμό ενός κοινού εξόδου και όχι για εισόδημα του προσώπου που έκανε αρχικά την πληρωμή.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε μια διαδρομή με ταξί, όπου ο ένας πληρώνει και ο άλλος του επιστρέφει 15 ευρώ, ή στην περίπτωση μιας κράτησης καταλύματος, όταν ένα άτομο καταβάλλει το συνολικό ποσό και στη συνέχεια οι υπόλοιποι συμμετέχοντες τού επιστρέφουν το μερίδιό τους.

Τα χρήματα μεταξύ μελών της οικογένειας

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις συνηθισμένες οικογενειακές μεταφορές μικρών ποσών.

Ένας γονιός μπορεί να ενισχύσει οικονομικά το παιδί του που σπουδάζει, στέλνοντάς του χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες του, ενώ ένας παππούς μπορεί να δώσει στο εγγόνι του ένα μικρό ποσό ως χαρτζιλίκι.

Το γεγονός ότι η μεταφορά πραγματοποιείται μέσω IRIS δεν αλλάζει από μόνο του τον χαρακτήρα της συναλλαγής. Το μέσο μεταφοράς των χρημάτων δεν αρκεί για να μετατρέψει μια καθημερινή οικονομική ενίσχυση σε φορολογικά διαφορετική πράξη.

Πότε μπορεί να δημιουργηθεί φορολογικό ενδιαφέρον

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν οι τραπεζικές κινήσεις δεν παραπέμπουν πλέον σε περιστασιακές και καθημερινές συναλλαγές, αλλά εμφανίζουν ένα σταθερό μοτίβο σημαντικών χρηματικών μεταφορών.

Διαφορετική είναι, για παράδειγμα, μια μεταφορά 20 ευρώ σε έναν φίλο για τη συμμετοχή του σε έναν λογαριασμό εστιατορίου και διαφορετική η συστηματική διακίνηση μεγάλων ποσών μεταξύ δύο προσώπων χωρίς εμφανή οικονομική αιτία.

Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να εξεταστεί η πραγματική προέλευση και ο σκοπός των χρημάτων. Ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά, μπορεί να τεθεί ζήτημα δωρεάς, πληρωμής για παροχή υπηρεσίας ή άλλου είδους οικονομικής συναλλαγής.

Διαφορετικοί κανόνες για συγγενείς και φίλους

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η σχέση μεταξύ εκείνου που μεταφέρει τα χρήματα και εκείνου που τα λαμβάνει.

Για χρηματικές δωρεές προς πρόσωπα που ανήκουν στην Α΄ κατηγορία συγγένειας, όπως είναι οι γονείς, τα παιδιά και τα εγγόνια, προβλέπεται αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας και η χρηματική δωρεά πραγματοποιείται με τον προβλεπόμενο τρόπο μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Το συγκεκριμένο καθεστώς, ωστόσο, δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε μια πραγματική χρηματική δωρεά μεταξύ φίλων. Η φορολογική αντιμετώπιση μιας δωρεάς εξαρτάται και από τον βαθμό συγγένειας μεταξύ δωρητή και αποδέκτη.

Το IRIS δεν σημαίνει αυτομάτως φόρο

Συνεπώς, το βασικό ζήτημα δεν είναι αν τα χρήματα μεταφέρθηκαν μέσω IRIS, αλλά τι αντιπροσωπεύει κάθε συναλλαγή.

Μια μικρή και περιστασιακή μεταφορά για την κάλυψη ενός κοινού εξόδου ή μια συνηθισμένη οικογενειακή οικονομική ενίσχυση δεν αποκτά αυτομάτως διαφορετικό φορολογικό χαρακτήρα επειδή έγινε ηλεκτρονικά. Αντίθετα, οι συστηματικές και σημαντικές μεταφορές χωρίς σαφή αιτία είναι εκείνες που μπορούν να δημιουργήσουν ερωτήματα και να χρειαστούν περαιτέρω τεκμηρίωση.