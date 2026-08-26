Νέα μέτρα οικονομικής στήριξης έρχονται για χιλιάδες νοικοκυριά, με την επιστροφή ενοικίου, το επίδομα των 300 ευρώ και το Market Pass να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι ημερομηνίες πληρωμών που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες.

Ένας νέος κύκλος οικονομικών ενισχύσεων ανοίγει από το φθινόπωρο, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν τις επόμενες πληρωμές. Στο επίκεντρο βρίσκονται η επιστροφή ενοικίου και η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το νέο Market Pass, για το οποίο όμως αρκετές λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η επιστροφή ενοικίου σε δύο δόσεις

Περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους αναμένεται να λάβουν διπλή ενίσχυση.

Η πρώτη πληρωμή αφορά αναδρομικά ενοίκια του 2024, ενώ η δεύτερη αφορά τα ενοίκια του 2025. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εκπαιδευτικοί, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό και εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, χωρίς νέα αίτηση, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης και της μίσθωσης.

Οι προϋποθέσεις

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Για να εγκριθεί η ενίσχυση, η μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα όπου υπηρετεί ο δικαιούχος.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να διασφαλιστεί ότι η παροχή συνδέεται άμεσα με πραγματικές ανάγκες στέγασης στον τόπο εργασίας.

Για να λάβει κάποιος το μέγιστο ποσό των 800 ευρώ, συν την επιπλέον προσαύξηση για τέκνα, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό και να έχει καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τον Νοέμβριο το επίδομα των 300 ευρώ

Τον Νοέμβριο αναμένεται και η καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 300 ευρώ σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες.

Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, συνταξιούχοι που πληρούν τα προβλεπόμενα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούχοι προνοιακών αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Για τους άγαμους, χήρους και διαζευγμένους συνταξιούχους το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τις 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης τα όρια είναι 35.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, εξετάζεται αύξηση της ενίσχυσης στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ, χωρίς όμως αυτό να έχει οριστικοποιηθεί.

Τι ξέρουμε μέχρι σήμερα για το νέο Market Pass

Το νέο Market Pass αναμένεται να ενεργοποιηθεί προς το τέλος του φθινοπώρου και να αφορά περισσότερα από 200.000 ευάλωτα νοικοκυριά. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη τον Σεπτέμβριο, όμως η εφαρμογή μετατίθεται λόγω των τεχνικών διαδικασιών και του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Στο βασικό σενάριο εντάσσονται όσοι έχουν λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα εξετάζεται η διεύρυνση σε ανέργους, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κατηγορίες.

Η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ποσό, τα αναδρομικά μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.200 ευρώ για όσους δικαιούνται ενίσχυση για 30 μήνες. Ωστόσο, τόσο τα τελικά ποσά όσο και τα ακριβή κριτήρια δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Το Market Pass αναμένεται να χορηγείται μέσω ψηφιακού voucher για αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία για τους περισσότερους δικαιούχους, χωρίς νέα αίτηση.