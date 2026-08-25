Η εικόνα που διαμορφώνεται την τελευταία τριετία δείχνει μια σταδιακή αναδιάταξη το χάρτη με τα σχολεία σε μια προσπάθεια προσαρμογή στα σημερινά δημογραφικά δεδομένα.

Σε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου έχει προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας την τελευταία τριετία με τις αλλαγές να είναι επικεντρωμένες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Καταργήσεις, υποβιβασμοί και συγχωνεύσεις διαμορφώνουν έναν νέο χάρτη σχολικών μονάδων, με τις περισσότερες παρεμβάσεις να αφορούν Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Μόνο για τη σχολική χρονιά 2026-27 προβλέπονται 75 καταργήσεις σχολικών μονάδων, εκ των οποίων 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά, ενώ παράλληλα 146 σχολικές μονάδες υποβιβάζονται, με 40 Νηπιαγωγεία και 106 Δημοτικά.

Το «συμμάζεμα» του σχολικού δικτύου συνεχίζεται – Οι αλλαγές της τελευταίας τριετίας

Όπως τόνισε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο όπου ενημέρωσε εκτενώς για την προετοιμασία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς «Το 2026-27 ολοκληρώνουμε με αποφασιστικότητα το «συμμάζεμα» του σχολικού χάρτη με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου που θα ανταποκρίνεται περισσότερο στον πραγματικό αριθμό των μαθητών και στις δημογραφικές μεταβολές κάθε περιοχής.»

Μάλιστα έδωσε στην δημοσιότητα τα επίσημα στοιχεία του «εξορθολογισμού» του σχολικού δικτύου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 3 χρόνια και τα στοιχεία είναι άκρως αποκαλυπτικά. Το 2024-25 καταγράφηκαν 7 καταργήσεις σχολικών μονάδων, 3 Νηπιαγωγεία και 4 Δημοτικά, ενώ 90 μονάδες υποβιβάστηκαν. Το 2025-26 οι καταργήσεις αυξήθηκαν σε 18, από τις οποίες 9 αφορούσαν Νηπιαγωγεία και 9 Δημοτικά, ενώ καταγράφηκαν 71 υποβιβασμοί. Για το 2026-27 ο αριθμός των καταργήσεων φτάνει τις 75, ενώ οι υποβιβασμοί ανέρχονται σε 146.

Πάνω από 250 συγχωνεύσεις

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την αναδιάρθρωση του σχολικού δικτύου καταγράφονται και συγχωνεύσεις. Συνολικά στην τριετία αναφέρονται 46 Δημοτικά και 253 Νηπιαγωγεία, ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει επιμέρους συγχωνεύσεις 23 Δημοτικών και 120 Νηπιαγωγείων.

Δεν κλείνουν μόνο σχολεία – Ιδρύονται και νέες μονάδες

Παράλληλα με τις καταργήσεις και τους υποβιβασμούς, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και νέες σχολικές μονάδες, κυρίως σε τομείς όπου υπάρχει ανάγκη για εξειδικευμένες εκπαιδευτικές δομές.Για το σχολικό έτος 2026-2027 προβλέπονται:

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9 νέα Πειραματικά Σχολεία.

5 νέα Ειδικά Σχολεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

6 νέα Ειδικά Σχολεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

1 νέο 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο στον Βόθωνα Θήρας.

10 νέες σχολικές μονάδες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στις νέες μονάδες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, το Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας.

Νέα Πειραματικά και την επόμενη χρονιά

Η επέκταση των Πειραματικών Σχολείων δεν σταματά το 2026-2027. Για το 2027-2028 προβλέπεται η ίδρυση ακόμη 4 νέων Πειραματικών Σχολείων. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο επιχειρεί να διευρύνει σταδιακά το δίκτυο σχολείων με διαφορετικά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά και αυξημένη έμφαση σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές. Οι αλλαγές στον σχολικό χάρτη αποτελούν ουσιαστικά δύο παράλληλες διαδικασίες. Από τη μία πλευρά, σχολικές μονάδες με μικρό αριθμό μαθητών ή μειωμένες ανάγκες προσαρμόζονται μέσω καταργήσεων, συγχωνεύσεων και υποβιβασμών. Από την άλλη, δημιουργούνται νέες μονάδες σε περιοχές και εκπαιδευτικούς τομείς όπου καταγράφονται διαφορετικές ανάγκες. Το μεγάλο ζητούμενο είναι πλέον πώς οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν την καθημερινότητα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η λειτουργία ενός σχολείου αποτελεί κρίσιμο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.