Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά και στη συνέχεια την «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

Οι λογαριασμοί με την εφορία παραμένουν ανοιχτοί για χιλιάδες φορολογούμενους, οι οποίοι μέσα στις επόμενες 120 ημέρες καλούνται να κλείσουν εκκρεμότητες που αφορούν αναδρομικά εισοδήματα, δηλώσεις αποβιωσάντων, κάλυψη τεκμηρίων και φορολογικές δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά από μισθούς ή συντάξεις. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες που έλαβαν αναδρομικά, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται, έχουν περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για να υποβάλουν τις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις. Η δήλωση υποβάλλεται χωριστά για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν τα αναδρομικά, ενώ για τα φορολογικά έτη από το 2015 και μετά η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος στο οποίο ανάγονται τα ποσά και στη συνέχεια την «Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1». Οι σχετικοί κωδικοί εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι με τα νέα ποσά και η δήλωση πρέπει να οριστικοποιηθεί έως το τέλος του έτους. Για παράδειγμα, εάν τα αναδρομικά αφορούν το φορολογικό έτος 2023, επιλέγεται ως έτος υποβολής το 2024.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό.Ο πρόσθετος φόρος μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ έως το τέλος Ιανουαρίου 2027 ή να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων. Για τους συνταξιούχους προβλέπεται επιπλέον δυνατότητα εξόφλησης της οφειλής σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν σχετικής αίτησης στην Εφορία. Οι εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αναδρομικά και υποβάλλονται έως το τέλος του έτους δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο.

Νόμιμοι κληρονόμοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις δηλώσεις αποβιωσάντων. Οι νόμιμοι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2025 έως την ημερομηνία θανάτου. Οι αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης κληρονόμους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, από την εφαρμογή για τις δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε3.

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Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή υποβολή είναι να έχει προηγουμένως ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο τόσο με την ημερομηνία θανάτου όσο και με τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων. Αυτό σημαίνει ότι οι κληρονόμοι θα πρέπει να έχουν φροντίσει εγκαίρως για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, ώστε να μην υπάρξουν εμπλοκές λίγο πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

Ακολουθούν οι φορολογούμενοι που χρειάζονται χρηματικές γονικές παροχές για να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Για να μπορούν τα συγκεκριμένα ποσά να αξιοποιηθούν φορολογικά για την κάλυψη των τεκμηρίων, οι σχετικές δηλώσεις γονικής παροχής θα πρέπει να έχουν υποβληθεί έως το τέλος του 2026. Η προθεσμία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους εμφανίζουν τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο από το πραγματικό και επιδιώκουν να αποφύγουν πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Τέλος, το ημερολόγιο του έτους κλείνει και για τους φορολογούμενους που μετέφεραν τη φορολογική κατοικία τους στο εξωτερικό το προηγούμενο έτος. Οι συγκεκριμένοι υπόχρεοι έχουν προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.