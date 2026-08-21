Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ.

Τρέχουν οι προθεσμίες για χιλιάδες φορολογουμένους που έχουν ακόμη ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία. Αναδρομικά μισθών και συντάξεων, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων και αλλαγή φορολογικής κατοικίας είναι μερικές από τις υποθέσεις που θα πρέπει να τακτοποιηθούν, ενώ νωρίτερα χτυπά το «καμπανάκι» για επαγγελματίες που θέλουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα.

Αναδρομικά

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ και άλλους φορολογουμένους που εισέπραξαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά. Εφόσον αυτά εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις αποδοχών της ΑΑΔΕ, θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Τα αναδρομικά δηλώνονται στη χρονιά στην οποία αφορούν και όχι στη χρονιά που καταβλήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος εισέπραξε το 2025 χρήματα που αφορούν δύο ή περισσότερα προηγούμενα έτη, θα χρειαστεί ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση για κάθε έτος.

Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE και μετά την υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό με τον φόρο που αναλογεί. Για συγκεκριμένες κατηγορίες αναδρομικών μισθών, συντάξεων, επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών γιατρών του ΕΣΥ δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι, εφόσον τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες.

Τεκμήρια, γονικές παροχές και αποβιώσαντες

Μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να κινηθούν και όσοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή αγοράς περιουσιακών στοιχείων μέσω χρηματικών γονικών παροχών. Η δήλωση των ποσών θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, ώστε τα χρήματα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τεκμηρίων.

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Υποχρεώσεις έχουν και οι κληρονόμοι φορολογουμένων που απεβίωσαν. Οι δηλώσεις εισοδήματος των αποβιωσάντων υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά από τους νόμιμους κληρονόμους, αφού προηγουμένως ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου και τα στοιχεία τους.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει επίσης να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους όσοι προχωρούν σε αλλαγή φορολογικής κατοικίας και μεταφορά της στο εξωτερικό.

Το «αγκάθι» για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Πιο κοντινή είναι η προθεσμία της 24ης Σεπτεμβρίου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους που θέλουν να αμφισβητήσουν το τεκμαρτό εισόδημα. Η διαδικασία γίνεται μέσω του myBusinessSupport, αλλά κρύβει ένα σημαντικό «αγκάθι»: το αίτημα ενεργοποιεί φορολογικό έλεγχο.

Η εφορία μπορεί τότε να εξετάσει τραπεζικές καταθέσεις, δηλωμένα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσει εάν πράγματι το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλότερο από αυτό που υπολόγισε το τεκμαρτό σύστημα.