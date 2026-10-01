Επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο σε Ρέικιαβικ, Αθήνα, Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμερντ.

Από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα επισκεφθεί το Ρέικιαβικ, την Αθήνα και τη Λισαβόνα. Η Ελλάδα θα είναι ο δεύτερος «σταθμός» του Ρούμπιο.

Στην Αθήνα, θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ- Ελλάδας, για την εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, «συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο

«Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία, την Αθήνα στην Ελλάδα και τη Λισαβόνα στην Πορτογαλία, από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Ρούμπιο θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους στο Ρέικιαβικ, προκειμένου να συζητήσουν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας.

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Στην Ελλάδα, ο υπουργός Ρούμπιο θα είναι επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ- Ελλάδας, ενισχύοντας τη συνεργασία μας σε βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ρούμπιο θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα προκειμένου να συναντηθεί με Πορτογάλους αξιωματούχους για την προώθηση της συνεργασίας στην άμυνα, την οικονομία και την τεχνολογία».