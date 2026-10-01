Οι εργαζόμενοι προετοίμαζαν ένα camp προκειμένου να υποδεχθούν ξένους ορειβάτες.

Τουλάχιστον 15 Νεπαλέζοι εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην οροσειρά των Ιμαλαϊων, όταν χιονοστιβάδα τους καταπλάκωσε την ώρα που προετοίμαζαν camp για την άφιξη ξένων ορειβατικών ομάδων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο (26-27/09), στη βάση του όρου Himlug Himal, ύψους 7.126 μέτρων, στην περιοχή Manang, στο βόρειο Νεπάλ. Ένα ακόμη άτομο εξακολουθεί να αγνοείται.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 15 σοροί, με τις οκτώ από αυτές να εντοπίζονται την Πέμπτη (01/10). Οι πιθανότητες να εντοπιστεί ζωντανός ο αγνοούμενος είναι μηδενικές σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

{https://x.com/ViralVolT1/status/2104130252062810252}

Δεν είχαν φτάσει ακόμη οι ξένοι ορειβάτες

Οι ξένοι ορειβάτες για τους οποίους προετοιμαζόταν η κατασκήνωση δεν είχαν φτάσει στο σημείο όταν σημειώθηκε η χιονοστιβάδα.

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Χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται κάθε χρόνο το Νεπάλ για να περιηγηθούν ή να αναρριχηθούν στα βουνά της χώρας. Η ορειβατική δραστηριότητα προσφέρει εργασία σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, μεταξύ άλλων σε οδηγούς, αχθοφόρους και προσωπικό που απασχολείται στον τουριστικό κλάδο.

Η εργασία στα βουνά γίνεται, ωστόσο, ολοένα και πιο επικίνδυνη, καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνει το λιώσιμο των παγετώνων και των πάγων. Οι μεταβολές στις συνθήκες των ορεινών περιοχών αυξάνουν τους κινδύνους για όσους εργάζονται ή επιχειρούν αναβάσεις σε μεγάλα υψόμετρα, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους έντονης ορειβατικής δραστηριότητας.