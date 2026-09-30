Η τάση του καιρού το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου.

Τα ισχυρά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν την Κρήτη αποτυπώνονται στους προγνωστικούς χάρτες τους οποίους παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου στο νέο δελτίο καιρού που ανάρτησε.

Έως τα ξημερώματα της Πέμπτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, ενώ από την Παρασκευή έρχεται νέος «γύρος» καιρικών φαινομένων, στο επίκεντρο των οποίων θα είναι ξανά το νησί.

Στο ίδιο δελτίο, ο Σάκης Αρναούτογλου παρουσιάζει την τάση για τον καιρό έως το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=_e4cI5ErgVA}

Σε κατάσταση Red Code η Κρήτη - Κλειστά σχολεία

Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση Red Code από σήμερα έως την Κυριακή.

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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από απόψε και την Πέμπτη αναμένονται στην Κρήτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στα Χανιά και το Ρέθυμνο. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, κατά διαστήματα, πιθανόν να συνεχιστούν έως το πρωί της Κυριακής. Επιπλέον, τοπικά πολύ θυελλώδεις άνεμοι, βορειοανατολικών διευθύνσεων, η ένταση των οποίων θα φτάνει τα 8-9 μποφόρ, θα πνέουν και την Πέμπτη.

Η ποσότητα νερού που αναμένεται να πέσει σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης τις επόμενες ημέρες μπορεί να φτάσει έως και τους 300 τόνους ανά στρέμμα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου. Δηλαδή, βροχή που καταγράφεται κατά μέσο όρο σε διάστημα περίπου έξι μηνών.

Εξαιτίας των μετεωρολογικών προγνώσεων για την ένταση της κακοκαιρίας, ήδη έχει ανακοινωθεί ότι τα σχολεία θα μείνουν κλειστά αύριο, Πέμπτη, στο Ρέθυμνο και τα Χανιά.

Επιπλέον, η Πυροσβεστική έχει τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή και αναχωρούν από τον Πειραιά για τα Χανιά δυνάμεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση της Κρήτης. Ειδικότερα, αναχωρούν: