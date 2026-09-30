Κλειστά θα είναι τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Ο καιρός αγριεύει επικίνδυνα στην Κρήτη και οι περιφέρειες Χανίων και Ρεθύμνου ανακοινώνουν κλειστά σχολεία.

Ειδικότερα, όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας Ρεθύμνου, τα σχολεία σε όλο τον νομό θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1/10/26.

Προηγήθηκε η απόφαση της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ρεθύμνου για τα κλειστά σχολεία

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, κυρίας Μαίρης Λιονή, τα σχολεία α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου αύριο Πέμπτη 1-10-2026 θα είναι κλειστά λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΜΥ. Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

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Κλείνουν και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ενημερώνει ότι, έπειτα από την επίσημη ενημέρωση της Περιφέρειας Κρήτης για έντονα καιρικά φαινόμενα, αύριο, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Μυλοποτάμου. Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά, με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, καθώς και την αποφυγή επικίνδυνων μετακινήσεων.

Παρακαλούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους μετεωρολόγους στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε Ρέθυμνο και Χανιά αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

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Κλειστά σχολεία στα Χανιά

Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά με εντολή της αντιπεριφέρειας Χανίων, λόγω της πρόβλεψης που αφορά σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει: «Από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή ανακοινώνεται ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, και ιδίως σε Χανιά και Ρέθυμνο, όλα τα σχολεία στην Π.Ε. Χανίων θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026».

Συνιστάται μάλιστα σε όλους τους πολίτες, να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω της μεγάλης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

Σε Red Code η Κρήτη για την κακοκαιρία

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα, υπερχειλίσεις χειμάρρων και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται η Πυροσβεστική, η ΕΛ.ΑΣ., το Λιμενικό, οι Ένοπλες Δυνάμεις, το ΕΚΑΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ.

Η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου

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