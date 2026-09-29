Ψυχρός και δυνατός βοριάς θα επικρατήσει όλη εβδομάδα σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρανούτογλου - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού.

Έχει αλλάξει πολύ περισσότερο ο καιρός στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια από ό,τι στη δυτικοκεντρική Ευρώπη, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου, προειδοποιώντας για ψυχρό και φθινοπωρινό καιρό μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Αυτή την εβδομάδα στον νότιο και κεντρικό Αιγαίο και γύρω από αυτό, ο καιρός θα είναι πιο φθινοπωρινός από ό,τι στο υπόλοιπο της χώρας, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος προειδοποιεί την Εύβοια και την Κρήτη «για πολύ νερό. Θέλει λίγο προσοχή γιατί θα υπάρχει μία εμμονική συμπεριφορά» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος και άκρως φθινοπωρινός ενώ ιδιαίτερα για την Κρήτη ο καιρός θα συμπεριφέρεται περισσότερο σαν την κεντρική Ευρώπη.

Την Τετάρτη, θα υπάρξουν κάποια σύννεφα στην βόρεια Ελλάδα που θα εξαφανιστούν. Ανάλογο το σκηνικό και στην Αθήνα και την ανατολική Ελλάδα με πυκνά σύννεφα και πιο φθινοπωρινό καιρό. Το πρωί της Τετάρτης αναμένονται βροχές σε περιοχές της Λέσβου, στη Λήμνο, τις Σποράδες, τη Μαγνησία προς Πήλιο, και στην Εύβοια και την Αττική όμως μετά το μεσημέρι. Ασταθής θα είναι ο καιρός στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες αλλά και στην Κρήτη.

Μέχρι και το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει άστατος σε περιοχές της Πελοποννήσου ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα στην Κρήτη. Οι βροχές στην Αττική θα αρχίσουν νωρίς το μεσημέρι. Προς το βράδυ της Τετάρτης στην Κρήτη τα φαινόμενα θα γίνουν πιο έντονα ενώ από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τον Βόλο και χαμηλότερα. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για ελαφρές ψιχάλες στη Ρόδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε επίπεδο ανέμων ένας ψυχρός και δυνατός βοριάς θα πνέει όλη τη βδομάδα στο Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκης Αρναούτογλου. Υπάρχει πιθανότητα από το μεσημέρι και μετά ή και την Πέμπτη να δυσκολέψουν τα πράγματα. Από το μεσημέρι της Τετάρτης θα αρχίσει να ενισχύεται ο βοριάς από τη Θράκη ως τα Κύθηρα, ακόμα και τοπικά 9 έως 10 μποφόρ στα δυτικά της Κρήτης.

{https://www.youtube.com/watch?v=bbfyX6a3qbg}

Στην Αττική το σκηνικό θα είναι πιο δυτικοευρωπαϊκό από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, επιμένει ο Σάκης Αρναούτογλου καθώς αναμένονται ψυχρές θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στα βόρεια προάστια μπορεί να μην ξεπεράσει τις 15- 16 βαθμούς Κελσίου από το μεσημέρι της Τετάρτης. Ψύχρα θα επικρατήσει και στα δυτικά όπου όμως ο καιρός θα είναι λίγο πιο ομαλός.

Την Πέμπτη σε Λιβαδειά, Αττική και Χαλκίδα θα υπάρξουν σύννεφα με ελαφρές τοπικές βροχές το πρωί, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί γρήγορα. Αντίθετα, Κρήτη και Δωδεκάνησα όμως θα έχουν βροχερό καιρό με καταιγίδες. Το ίδιο σκηνικό με πολλές βροχές θα συνεχίσει στην Κρήτη.

Την Παρασκευή, θα υπάρξει μία ανάπαυλα το πρωί μέχρι το μεσημέρι με κάποιες τοπικές βροχές από το βράδυ.

Ωστόσο, εξηγεί ο Σάκης Αρναούτογλου, πως από το Σάββατο νέα επιδείνωση του καιρού, που θα ξεκινήσει από τη Θράκη και στην ανατολική Στερεά. Στο επίκεντρο και η Αττική, η Εύβοια, η Κρήτη και αρκετές περιοχές του Αιγαίου, στις δυτικές Κυκλάδες θα έχουν αρκετές βροχές. Οι βροχές θα σταματήσουν στην Κρήτη από τις 5 - 6 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 7- 8 του μήνα ο καιρός θα παραμείνει πολύ καλός αλλά από τις 10 Οκτωβρίου διαφαίνονται κάποιες βροχές ειδικά στη Δυτική Ελλάδα.

Την Πέμπτη θα επικρατήσουν πολύ δυνατοί βοριάδες στα 7-8 και τοπικά 9 με 10 μποφόρ και στην Αττική. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα επικρατήσουν πολύ δυνατοί άνεμοι και στην Αττική. Ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα στον απόπλου μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον, προειδοποιεί ο Σάκης Αρναούτογλου.

Προς τα τέλη του πρώτου 10ήμερου υπάρχουν ενδείξεις ότι θα πλησιάσει κάποια ατμοσφαιρική διαταραχή με βροχές όμως στα δυτικά. Έντονη θα είναι η ψύχρα και η αίσθηση φθινοπωρινού κρύου ενώ στα δυτικά ο καιρός θερμοκρασιακά θα είναι πιο μαλακός από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα.