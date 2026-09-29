Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Στον καιρό για τις επόμενες ημέρες αναφέρεται ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στους χάρτες που παραθέτει η πιο δύσκολη ημέρα είναι το Σάββατο όπου αναμένονται 136 χιλιοστά βροχής στην Κρήτη.

Όπως αναφέρεται σήμερα αναμένεται να πέσουν 79 χιλιοστά, 64 την Τετάρτη, 104 την Πέμπτη, 67 την Παρασκευή και 136 το Σάββατο. Φαίνεται πως το Σάββατο θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα καθώς τα φαινόμενα, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Κολυδά θα έχουν ραγδαιότητα.

Αναλυτικά η πρόγνωση από τον Θοδωρή Κολυδά

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου: Βροχές στα βορειοανατολικά

Για την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο χάρτης δείχνει τις σημαντικότερες βροχές στα βορειοανατολικά της χώρας και την περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου, με την υψηλότερη καταγεγραμμένη ποσότητα να φτάνει τα 79 χιλιοστά. Παράλληλα, βροχές εμφανίζονται σε τμήματα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, καθώς και σε περιοχές του Αιγαίου, με διαφορετική ένταση.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου: Περισσότερες βροχές στο Αιγαίο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 114 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 64 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην περιοχή Νότιο Αιγαίο, κοντά στους 26°C. Σε άλλες περιοχές: στην Κεντρική Μακεδονία γύρω στους 26°C και στην Δυτική Ελλάδα γύρω στους 26°C.

Υετός: Περισσότερος υετός αναμένεται στην Κρήτη, όπου τα τοπικά ποσά μπορούν να φτάσουν περίπου τα 49 mm. Η μεγαλύτερη τρίωρη συνεισφορά εμφανίζεται στο διάστημα 21–00, με περίπου 13 mm.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου: Έντονα φαινόμενα νότια της Πελοποννήσου

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής μετατοπίζονται νοτιότερα. Ο χάρτης δείχνει έντονα φαινόμενα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και προς το νότιο Αιγαίο, ενώ βροχές εμφανίζονται και σε άλλα τμήματα της χώρας. Η μέγιστη εκτιμώμενη ποσότητα φτάνει τα 104 χιλιοστά στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 109 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 78 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ήπειρο, κοντά στους 27°C. Σε άλλες περιοχές: στην Δυτική Ελλάδα γύρω στους 26°C και στην περιοχή Ιόνια Νησιά γύρω στους 26°C.

Υετός: Η πιο έντονη ζώνη βροχοπτώσεων στη χώρα τοποθετείται στην Κρήτη, με τοπικά ύψη κοντά στα 85 mm. Η βροχή κορυφώνεται στο τρίωρο 00–03, με ποσό περίπου 14 mm.

{https://x.com/KolydasT/status/2104861118287995263?s=20}

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου: Βροχές στα νότια

Για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οι βροχές εξακολουθούν να εντοπίζονται σε μεγάλο βαθμό στα νότια της χώρας και στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα εμφανίζονται φαινόμενα και σε τμήματα του Αιγαίου και της ανατολικής Ελλάδας. Το μεγαλύτερο εκτιμώμενο ύψος βροχής φτάνει τα 67 χιλιοστά στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους πολύ ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 118 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 62 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Ήπειρο, κοντά στους 27°C. Σε άλλες περιοχές: στην Δυτική Ελλάδα γύρω στους 26°C και στην περιοχή Νότιο Αιγαίο γύρω στους 25°C.

Υετός: Ισχυρότερο υετικό σήμα εμφανίζεται στην Κρήτη, όπου τα τοπικά ύψη βροχής φτάνουν περίπου τα 66 mm. Το εντονότερο τρίωρο διακρίνεται στο διάστημα 21–00, με περίπου 17 mm.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου: Έως 136 χιλιοστά

Η μεγαλύτερη ποσότητα της πενθήμερης πρόγνωσης εμφανίζεται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, όταν το μέγιστο εκτιμώμενο ύψος βροχής φτάνει τα 136 χιλιοστά πάλι στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Τα ισχυρότερα φαινόμενα εντοπίζονται και πάλι νότια της Πελοποννήσου, στις θαλάσσιες περιοχές προς το νότιο Αιγαίο, ενώ βροχές αποτυπώνονται σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ισχυροί, κυρίως στα πελάγη. Στο Αιγαίο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 113 km/h. Στο Ιόνιο η μέση ένταση θα φτάνει περίπου τα 5 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν περίπου τα 67 km/h. Η βασική εκτίμηση (ICON) δίνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην Δυτική Ελλάδα, κοντά στους 26°C. Σε άλλες περιοχές: στην Ήπειρο γύρω στους 26°C και στην περιοχή Ιόνια Νησιά γύρω στους 26°C.

Υετός: Οι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής στην Ελλάδα εντοπίζονται στην Κρήτη, με τοπικές τιμές έως περίπου 119 mm. Η μεγαλύτερη τρίωρη συνεισφορά εμφανίζεται στο διάστημα 03–06, με περίπου 21 mm.

Πολλές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι

Για την επιδείνωση του καιρού μίλησε και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως αναφέρει σε περιοχές του ανατολικού ηπειρωτικού κορμού όπως επίσης και περιοχές που βρίσκονται μέσα στο Αιγαίο, θα βλέπουμε βροχές. Πιο πολλές θα είναι οι βροχές στην Εύβοια και μπορεί να πέσουν αρκετά χιλιοστά τις επόμενες ημέρες. Πιο πολλές θα είναι οι βροχές στην Κρήτη και με έμφαση τα βόρεια τμήματα, όπου εκεί περιμένουμε και καταιγίδες.

Η Πέμπτη, αλλά και οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με τις ίδιες καιρικές συνθήκες. Οι βοριάδες θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlriyrf6sfmp?integrationId=40599y14juihe6ly}