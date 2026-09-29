Για την Ελλάδα, πάντως, το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η επάρκεια σε φυσικό αέριο και καύσιμα, αλλά οι τιμές. Και όσο αυτές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο μεγαλώνει η πίεση για μέτρα που θα περιορίσουν την κατανάλωση πριν φτάσει ο δύσκολος χειμώνας.

Σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Αυτή είναι η βασική Άμυνα της Ευρώπης για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, καθώς όλα δείχνουν ότι η κρίση βρίσκεται μπροστά μας.

Η παρότρυνση στα νοικοκυριά να καταναλώνουν λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα ή ο περιορισμός του φωτισμού σε κρατικά κτίρια και στους δρόμους είναι στις παροτρύνσεις τον Ευρωπαίων και όπως φαίνεται η Κομισιόν επιστρέφει σε γνωστά αμφίβολου αποτελεσματικό μέτρα ενόψει του χειμώνα, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο και να εξοικονομηθεί ενέργεια.

Με το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ελλάδα να εκτινάσσεται στην καλύτερη περίπτωση μετά από επιδότηση στο 1,75 ευρώ το λίτρο και κοντά στα 2 ευρώ για όσους δεν παίρνουν επίδομα θέμρνασης, το φυσικό αέριο στα ύψη και το ρεύμα να ακολουθεί, η θέρμανση θα αποτελέσει είδος πολυτελείας το χειμώνα.

Το... σχέδιο περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος και φυσικού αερίου

Σχέδιο περιορισμού της κατανάλωσης ρεύματος και φυσικού αερίου επιστρέφει στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η νέα εκτόξευση των τιμών και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα προκαλούν έντονη ανησυχία στις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν καλεί ουσιαστικά τις χώρες της Ε.Ε. να ξαναβγάλουν από το συρτάρι μέτρα που είχαν χρησιμοποιηθεί στην ενεργειακή κρίση του 2022. Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες αιχμής, όταν δηλαδή η ζήτηση βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα και απαιτείται μεγαλύτερη χρήση φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

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Παράλληλα, προτείνεται να δοθούν κίνητρα στα νοικοκυριά ώστε να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες που το ηλεκτρικό σύστημα έχει μικρότερη ζήτηση. Με τη βοήθεια των έξυπνων μετρητών, για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν ενεργοβόρες συσκευές, όπως πλυντήρια και θερμοσίφωνες, σε ώρες κατά τις οποίες η πίεση στο δίκτυο είναι χαμηλότερη.

«Ψαλίδι» στη θέρμανση των δημόσιων κτιρίων, καθώς και ο περιορισμός του δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στο τραπέζι επιστρέφει επίσης το «ψαλίδι» στη θέρμανση των δημόσιων κτιρίων, καθώς και ο περιορισμός του δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πρόταση προβλέπει να σβήνουν φώτα όπου δεν είναι απαραίτητα, προκειμένου να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια.

Τα μέτρα έχουν προς το παρόν εθελοντικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η επαναφορά τους δείχνει το μέγεθος της ανησυχίας στην Ευρώπη, καθώς η ενεργειακή κρίση δεν αφορά πλέον μόνο τις υψηλές τιμές. Η Κομισιόν προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση να εξελιχθεί και σε κρίση εφοδιασμού μέσα στον χειμώνα.

Οι υπουργοί Ενέργειας των «27» συναντώνται σήμερα στο Δουβλίνο, με τον επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν να ζητά περιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου. Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε χαμηλό 15ετίας, γεγονός που αναγκάζει την Ευρώπη να αναζητήσει μεγάλες ποσότητες LNG και να ανταγωνιστεί την Ασία για τα διαθέσιμα φορτία.

Συζητείται, μάλιστα, να μειωθεί ο στόχος πλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου στο 80% από 90%, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις αγορές. Η Ελλάδα αναμένεται να στηρίξει αυτή την κατεύθυνση.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο στο ευρωπαϊκό TTF ανέβηκε στα 73,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα και το Μπρεντ ξεπέρασε τα 106 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας τους φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων.

Για την Ελλάδα, πάντως, το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι η επάρκεια σε φυσικό αέριο και καύσιμα, αλλά οι τιμές. Και όσο αυτές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τόσο μεγαλώνει η πίεση για μέτρα που θα περιορίσουν την κατανάλωση πριν φτάσει ο δύσκολος χειμώνας.