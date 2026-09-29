Η υπόθεση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ στη Μαδρίτη φαίνεται να οδηγείται σε αίσιο τέλος, καθώς μετά τις έντονες αντιδράσεις και τις διαδηλώσεις επιτεύχθηκε συμφωνία που της επιτρέπει να επιστρέψει στο σπίτι όπου έζησε σχεδόν 70 χρόνια.

Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε απόψε η δικηγόρος της.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο» είπε η Μπεατρίθ Ντούρο στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η συμφωνία «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας. Χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν τις προηγούμενες ημέρες και από το βράδυ του Σαββάτου πολλοί έστησαν έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της Μαδρίτης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περίπτωση της 87χρονης αλλά και για να ζητήσουν παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική γενικότερα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

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Από 500 στα 1.650 ευρώ το ενοίκιο

Το επενδυτικό fund Urbagestión έχει αγοράσει το διαμέρισμα όπου έμενε η 87χρονη, στη συνοικία Ρετίρο της Μαδρίτης και προχώρησε σε κατακόρυφη αύξηση του ενοικίου. Η δικηγόρος της ηλικιωμένης, Μπεατρίθ Δούρο, δήλωσε ότι δικαστικοί λειτουργοί και εκπρόσωποι του fund αρνήθηκαν να αναστείλουν την έξωση, παρότι εκκρεμεί προσφυγή στη δικαιοσύνη και στοιχεία που αποδείκνυαν ότι οι αρχές εργάζονταν για να διασφαλίσουν μια εναλλακτική λύση.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, άτομο που δεν αποκαλύφθηκε το όνομά του είχε προσφερθεί να πληρώνει το ενοίκιο, αλλά ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να υπογράψει νέο μισθωτήριο. Επιπλέον, η κυβέρνηση της Ισπανίας έχει αναφέρει ότι η Urbagestión αρνήθηκε στις επανειλημμένες προσπάθειες να γίνει διαπραγμάτευση για την περίπτωση της Μαρικάρμεν.

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Το αρχικό συμβόλαιο, του 1956, ήταν στο όνομα του πατέρα της Μαρικάρμεν. Όταν εκείνος πέθανε, πέρασε στη σύζυγό του και μετά τον δικό της θάνατο, το 2008, υπενοικιάστηκε στη Μαρικάρμεν. Οι νέοι ιδιοκτήτες υποστήριξαν- και δικαιώθηκαν- στο ανώτατο δικαστήριο ότι αυτή η υπενοικίαση δεν ήταν έγκυρη και πως το συμβόλαιο πλέον είναι άκυρο.

Όταν απέκτησαν το διαμέρισμα της Μαρικάρμεν, το 2018, της πρότειναν να το αγοράσει έναντι 247.000 ευρώ, εξωπραγματικό ποσό για μια συνταξιούχο. Στη συνέχεια, το fund αύξησε το ενοίκιο από 500 σε 2.650 ευρώ, για να το «ρίξει» μετά στα 1.650 ευρώ, ενώ η σύνταξη που παίρνει η 87χρονη ανέρχεται σε 1.350 ευρώ.