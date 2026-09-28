Άστατο το καιρικό σκηνικό όλη την εβδομάδα στα ανατολικά τμήματα, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη. Υψηλές θερμοκρασίες και λιακάδα στην υπόλοιπη χώρα.

Θα είναι μία εβδομάδα με άστατες καιρικές συνθήκες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Έχουμε μία ατμοσφαιρική κυκλοφορία, η οποία δεν είναι τόσο συμβατή με την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Η χώρα στην ουσία θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά η ανατολική Ελλάδα, όπου εκεί θα συναντήσουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και καταιγίδες. Από την άλλη στα δυτικά τμήματα της χώρας θα έχουμε πιο καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με υψηλές θερμοκρασιακές τιμές και απουσία βροχοπτώσεων.

Ο βοριάς τις επόμενες ημέρες θα πάρει το πάνω χέρι. Στο Αιγαίο σήμερα θα προσεγγίζει ακόμα και τα 7 μποφόρ. Τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε βοριάδες που θα φθάνουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης. Προσοχή γιατί θα φυσάει αρκετά προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα είμαστε δηλαδή κοντά στα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αρκετά. Στα ανατολικά τμήματα οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μία υποχώρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Προχωρημένο φθινόπωρο ίσως και αρχές χειμώνα για τα πιο ανατολικά τμήματα, λίγο δυτικότερα οι θερμοκρασίες θα θυμίζουν περισσότερο τελείωμα καλοκαιριού, ή και αρχές φθινοπώρου.

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Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα νωρίς το μεσημέρι, κυρίως στα ανατολικά και βόρια τμήματα. Τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε ενισχυμένους βοριάδες, ακόμη και βροχές. Η θερμοκρασία σήμερα 24 βαθμοί Κελσίου, ενώ τις επόμενες ημέρες θα βλέπουμε βροχές. Τις επόμενες ημέρες δεν θα ξεπερνάμε τους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν περιμένουμε τίποτα το αξιόλογο σήμερα. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως και 6 μποφόρ. Θα κάνει και εδώ έντονο κρύο αργά τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι έως και 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά τα επόμενα 24ωρα. Θα έχουμε βοριάδες με εντάσεις που θα προσεγγίζουν ακόμη και τα επίπεδα θυέλλης.

Στα ανατολικά, από το ύψος της Μαγνησίας και πιο νότια και από το ύψος της οροσειράς της Πίνδου και πιο ανατολικά, θα συναντάμε αυξημένες συννεφιές με βροχές. Τοπικά οι βροχές θα έχουν ένταση, κοντά στην Εύβοια και την περιοχή της Κρήτης.

Πιο δυτικά και πιο βόρεια εκεί δεν θα ασκήσει επίδραση αυτός ο τύπος καιρού.

Την Τετάρτη, δεν αλλάζει το καιρικό μοτίβο, πάλι η ανατολική Ελλάδα, θα βρίσκεται κάτω από την επίδραση πυκνών νεφώσεων, οι οποίες στο πέρασμά τους θα αφήνουν βροχές ή και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται γύρω από τις Σποράδες, στην περιοχή της Κρήτης, στην Εύβοια.

Έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα. Στο επίκεντρο των άστατων καιρικών συνθηκών, μπαίνει η ανατολική Ελλάδα, δηλαδή τμήματα της επικράτειας που βρέχονται από τη θάλασσα του Αιγαίου.

Πολύ δυνατοί και ψυχροί άνεμοι προς την πλευρά του Αιγαίου. Επομένως η ανατολική Ελλάδα δεν θα είναι πάνω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 24 με 26 η δυτική ηπειρωτική Ελλάδα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Θερμοκρασιακά ο καιρός θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο για τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας.

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