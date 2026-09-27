Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι υφίσταται ένα δυσμενές περιβάλλον για τους εργαζόμενους που επιθυμούν να καταθέσουν στοιχεία στην ανακριτική διαδικασία.

Νέες αποκαλύψεις για το εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και τις κινήσεις μετά τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Real News» υπάρχουν καταγγελίες για εκφοβισμό και πιέσεις σε εργαζόμενους, με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.

«Γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει απολύσεις που σχετίζονται με καταθέσεις στην υπόθεση εργαζόμενους. Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή και να καταθέσουν επιπλέον στοιχεία που αφορούν την υπόθεση», δήλωσε στη «Real News» ο Άγγελος Λιάκος, γιος της Αγάπης Μπουνόβα, που έχασε τη ζωή της μετά τη φονική έκρηξη για να προσφέρει: «Έχουν υπάρξει πολλές αναχωρήσεις, άγνωστες σε αριθμό, έπειτα από συστηματική αντιεργατική συμπεριφορά».

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Στον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας μετέβησαν οι δικηγόροι, κ. Βάσω Πανταζή και Δημοσθένης Πανταζόπουλος για την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανιας «Βιολάντα». Η κ. Πανταζή έχει αναλάβει να υποστηρίξει την κατηγορία για τον σύζυγό της Βασιλικής Σκαμπαρδωνη, που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο τον Γενάρη του 2026, έκρηξη για την οποία τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων επισημαίνουν ότι ήταν αποτέλεσμα ελλιπων μέτρων ασφαλείας και ακατάλληλων κατασκευών στην επιχείρηση. Η Βάσω Σκαμπαρδωνη εργαζόταν στην βραδινή βάρδια της 26ης Ιανουαρίου όταν σημειώθηκε διαρροή προπανίου και έκρηξη με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο με άλλες τέσσερις συναδελφισσες της.

Σε σχετικό δελτίο τύπου της κ. Πανταζή αναφέρονται τα εξής: «Κατόπιν εντολής που έλαβα από τον σύζυγο της αείμνηστης Σκαμπαρδώνη Βασιλικής, μητέρας δύο ανήλικων τέκνων ηλικίας έξι (6) και τεσσάρων (4) ετών που έχασε τη ζωή της στη φονική έκρηξη που έλαβε χώρα στις 26-1-2026 στο εργοστάσιο Βιολάντα, αναλαμβάνω το βήμα υποστήριξης της κατηγορίας, σε βάρος όλων όσων με πράξεις και παραλείψεις τους, οδήγησαν στην ανθρωποκτονία της Βάσως.

Αύριο 17.9.2026 και ώρα 12:00, από κοινού με τον εξαίρετο συνάδελφο μου κο Δημοσθένη Πανταζόπουλο, εξαρχής διορισθέντα συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας, θα υποβάλλουμε ενώπιον του κου Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, αίτηση περί άσκησης του ένδικου μέσου της εφέσεως, κατά του υπ’ αριθμ 460/2026 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης Κ. T. πριν καν συμπληρωθούν 6 μήνες προσωρινής κράτησης του, με αντίθετη εισαγγελική πρόταση και ενώ από την μέχρι τώρα σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία, έχει αποδειχθεί ότι γνώριζε τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην φονική έκρηξη και στο θάνατο της συζύγου και μητέρας των παιδιών του εντολέα μας.

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Στην ως άνω αίτηση μας προς τον κο Εισαγγελέα, πέρα από τους σοβαρούς νομικούς και ουσιαστικούς λόγους που καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της προσωρινής κράτησης του κατηγορούμενου, γίνεται και ρητή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά μέσα που συνηγορούν υπέρ του επόμενου αιτήματος μας, περί αναβάθμισης του κατηγορητηρίου, από ανθρωποκτονία από αμέλεια, σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο».