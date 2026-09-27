Η Άννα Βίσση τίμησε τον Μαζωνάκη με το «Σάββατο» και το «Τρένο».

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ σημειώθηκε όταν η τραγουδίστρια θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Άννα Βίσση μίλησε από τη σκηνή για τον τραγουδιστή, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα. «Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, γεννήθηκε για να αγαπηθεί. Να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», ανέφερε, προσθέτοντας πως «έφυγε πάρα πολύ νωρίς, άδικα, ξαφνικά, σοκαριστικά».

«Τα Σάββατα του ανήκουν»

Η Άννα Βίσση στάθηκε και στο κύμα αγάπης που εκδηλώθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά τον θάνατό του. «Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον χαμό του», είπε.

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Με αφορμή το γεγονός ότι η συναυλία πραγματοποιήθηκε Σάββατο, κάλεσε στη συνέχεια τους χιλιάδες θεατές να τραγουδήσουν μαζί της ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του Μαζωνάκη. «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν», είπε, πριν ακουστεί το «Σάββατο».

Η αφιέρωση δεν σταμάτησε εκεί. Η Άννα Βίσση επέλεξε και ένα δικό της τραγούδι, το «Τρένο», αποκαλύπτοντας ότι γνώριζε πόσο άρεσε στον Μαζωνάκη. «Ξέρω ότι του άρεσε και τον έχω δει να κλαίει με αυτό», είπε, πριν το ερμηνεύσει στη μνήμη του.