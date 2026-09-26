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Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Στη σύλληψη ενός 23χρονου για διακίνηση πλήθους ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Πετρούπολης προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 25/9.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούν στην περιοχή της Πετρούπολης έκριναν ύποπτη την κίνηση του 23χρονου, ο οποίος κινούνταν με όχημα, και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, στην κατοχή του αλλά και επιμελώς κρυμμένα κάτω από τη θέση του συνοδηγού του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-63- φιξάκια κοκαΐνης, συνολικού βάρους -53,3- γραμμαρίων, έτοιμα προς διακίνηση,

-110,6- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

-100- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης και

το χρηματικό ποσό των -1.500- ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πετρούπολης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.